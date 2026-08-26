Pipe Bueno, J Álvarez y más: cartel oficial del Ancestral Brunch Fest 2026 en Rancho MX

La Sabana de Bogotá se prepara para recibir una nueva edición del Ancestral Brunch Fest, un evento que reunirá música, gastronomía, arte y diferentes experiencias en Rancho MX.

La cita será el próximo 26 de septiembre de 2026, con una programación de más de 16 horas y una expectativa cercana a los 8.000 asistentes.

Esta será la cuarta edición del festival, que tendrá cuatro escenarios temáticos con propuestas musicales diferentes. Entre los nombres confirmados aparecen Pipe Bueno, J Álvarez, Los Inquietos del Vallenato y La 33.

¿Qué artistas estarán en el Ancestral Brunch Fest 2026?

Una de las particularidades de esta edición será la variedad de géneros. La Dimensión Rancho MX estará dedicada a los sonidos tropicales y latinos, con las presentaciones de Los Inquietos del Vallenato y La 33.

Para los seguidores del género urbano estará la Dimensión Clandestino, encabezada por el puertorriqueño J Álvarez, reconocido por canciones que han marcado diferentes etapas del reguetón.

La música popular también tendrá protagonismo. Pipe Bueno será el artista principal de la Dimensión Popular, un espacio inspirado en la identidad musical de Rancho MX.

Por otro lado, la Dimensión Octava estará enfocada en la música electrónica, acompañada de una producción audiovisual y experiencias sensoriales. La organización todavía tiene pendiente revelar al artista principal de este escenario.

Ancestral Brunch Fest tendrá más de 16 horas de programación

Las puertas abrirán desde las 11:00 a. m. y la jornada se extenderá hasta las 3:00 a. m. del día siguiente. Quienes ingresen antes de las 4:00 p. m. tendrán incluido un "Brunch All You Can Eat".

Además de los conciertos, el público encontrará instalaciones artísticas, zonas interactivas, food trucks, espacios para fotografías y diferentes experiencias inmersivas.

La boletería ya se encuentra disponible y su segunda etapa estará abierta hasta el 30 de agosto. En esta fase, las entradas generales comienzan desde $130.000, mientras que las localidades VIP están disponibles desde $200.000.

De esta manera, Ancestral Brunch Fest 4.0 buscará reunir en un mismo lugar diferentes estilos musicales y propuestas de entretenimiento durante una extensa jornada en Rancho MX.