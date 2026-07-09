Participantes de La Casa de los Famosos Colombia estarían esperando un hijo

Hay gran conmoción en redes sociales tras el inesperado anuncio por parte de una exparticipante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, quien afirmó en horas recientes que se encontraría esperando un hijo de uno de sus compañeros de juego.

Pese a que no se conocen mayores detalles sobre el estado real de la mujer, estas declaraciones ya han generado un gran impacto entre cientos de internautas.

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¿Qué exparticipante está embarazada?

Se trata de la famosa creadora de contenido Karola Alcendra, quien hizo la contundente confesión en el reality internacional en el que se encuentra participando actualmente.

El anuncio lo hizo en medio de la sala de descanso del recinto al llamar a uno de sus compañeros más cercanos de competencia para contarle lo ocurrido.

Pero uno de los detalles que llamó especialmente la atención corresponde al del presunto padre de su bebé. La barranquillera afirmó que se trataría del famoso Eidevin López, quien se convirtió en el segundo participante en salir expulsado de la casa más famosa de Colombia.

Aunque la mujer dio a conocer que el hombre todavía no tiene conocimiento de su estado, Alcendra mencionó que espera poder darle la noticia próximamente por medio de una caja sorpresa con una prueba de embarazo y algunos artículos de bebé. Finalmente, mencionó que espera poder celebrar el famoso “baby shower” cuando salga de la competencia.

Pese a que el hombre no se ha pronunciado ante estas declaraciones, el exparticipante generó inquietud entre sus seguidores al postear, en las historias de su cuenta oficial de Instagram, sus deseos por convertirse en padre.

Hoy amanecí con unas ganas de ser papá. Recibo hojas de vida, reveló al postear una foto con su sobrina.

Seguido de esto, publicó un video con la pequeña en donde la llevaba de la mano en unas escaleras eléctricas y afirmó que se encontraba “ensayando”.

Reacciones al presunto embarazo de Karola

Por supuesto, las declaraciones de la mujer ya han generado un amplio debate en redes sociales ya que cientos de usuarios han manifestado que esto se trataría de una “mentira” por parte de la mujer.

Cabe recalcar que Alcendra también habló al respecto durante su paso por La Casa de los Famosos Colombia ya que presentó problemas de salud y solicitó una prueba de embarazo al estar dentro del programa. No obstante, en dicha oportunidad, manifestó no tener conocimiento del que hubiera sido el padre.