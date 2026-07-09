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Aterrador balance de niños desaparecidos: así fueron vistos por última vez en Bogotá

Más de 191 menores desaparecidos en Colombia. Solo Bogotá son 113 casos sin resolver.

Mañana Express

julio 09 de 2026
08:42 a. m.
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La desaparición de menores de edad se ha convertido en una crisis silenciosa que afecta a más de 100 familias solo en Bogotá, donde se concentran 113 de los 191 casos registrados a nivel nacional.

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Historias como la de Ayelén Sofía, Gabriel Cano y Nicolás Contreras representan el drama de padres que viven en la incertidumbre sin saber el paradero de sus hijos.

Ante esta situación, la Policía Nacional informó que "viene fortaleciendo la alerta rosa, que es un mecanismo para precisamente entre la institucionalidad y la Policía y la sociedad colombiana unirse para denunciar cualquier hecho y dar con la ubicación de los menores de edad que lleguen a tener una afectación de desaparición".

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La extraña desaparición de Ayelén Sofía Páez en Bogotá

El caso de Ayelén Sofía refleja la angustia de las familias colombianas. El 9 de agosto de 2025, la menor salió de su casa en Chapinero hacia una tienda y nunca regresó.

Ese día vestía chaqueta negra, pantalón azul, zapatos beige y portaba un bolso negro.

La única pista que se tiene es que horas más tarde apareció a 16 kilómetros, en Kennedy, donde cámaras de seguridad la captaron transitando por la avenida Primero de Mayo en la madrugada del 10 de agosto, antes de perderse definitivamente.

Todos los días es angustia, sin poder ni dormir, ni casi ni comer porque uno sin saber si mi hija comió, si tiene donde dormir, si la está tratando bien, si está viva por lo menos.

La mujer tuvo que abandonar su trabajo para dedicarse completamente a la búsqueda de su hija. "No puedo emplearme y encerrarme a trabajar sin saber si yo no busco a mi hija, ¿quién me la va a buscar?".

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Otros niños desaparecidos misteriosamente en Bogotá

Gabriel Cano desapareció hace 11 meses en la localidad de Usaquén. Su madre, Nelly Díaz, mantiene la esperanza:

Yo lo único que quiero es que se sepa la verdad, por eso le agradezco a cualquier persona que pueda tener información, por pequeña que parezca, que la dé a conocer a la Fiscalía o a la Policía.

Otro de los casos es Nicolás Contreras, quien se despareció hace dos meses a pocos metros de su colegio. Las imágenes de seguridad muestran al menor corriendo mientras una joven y un joven lo siguen.

Él va corriendo y ellos van de atrás, una chica y un chico", describió su madre.

Para estas familias las respuestas institucionales resultan insuficientes.

"Es imposible que una persona se la coma la tierra, es imposible, es increíble. Pero llevo casi un año buscando a mi hija y no hay rastro", dijo la madre de Ayelén Sofía.

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