Productores colombianos ganan terreno en la industria musical global: el caso de Alejandro Prias

Durante años, la conversación sobre la música colombiana se ha centrado principalmente en los artistas que llenan escenarios y encabezan las listas de reproducción. Sin embargo, detrás de cada lanzamiento existe un trabajo creativo que rara vez recibe la misma atención: el de los productores musicales, encargados de transformar una idea en una obra terminada.

En medio de ese panorama, cada vez son más los profesionales colombianos que participan en proyectos con alcance internacional sin salir del país. Uno de esos casos es el del productor e ingeniero de sonido Alejandro Prias, quien ha desarrollado su carrera desde Bogotá y ha trabajado en producciones relacionadas con artistas nacionales e internacionales.

RELACIONADO Estos son los artistas encargados del show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

Con más de quince años de experiencia, Prias ha enfocado su trabajo en la producción, composición e ingeniería de audio, una labor que consiste en acompañar a los intérpretes durante el proceso creativo y técnico de sus canciones.

Bogotá busca consolidarse como un centro de producción musical

El crecimiento de la industria musical también ha impulsado el desarrollo de estudios de grabación con tecnologías que antes solo estaban disponibles en ciudades como Miami, Los Ángeles o Ciudad de México.

Prias hace parte de ese proceso a través de La Gran Manzana Studio, un espacio de producción ubicado en Bogotá que cuenta con certificación para trabajar en Dolby Atmos, formato de audio inmersivo que ha comenzado a ser adoptado por plataformas digitales y nuevos sistemas de reproducción.

Desde allí han pasado artistas como Béele, Piso 21, Manuel Medrano, Lenny Tavárez, Pipe Bueno, Gusi, Jiggy Drama y Keilinch, entre otros, reflejando cómo parte de la producción musical colombiana se realiza actualmente dentro del país.

Colaboraciones con artistas nacionales e internacionales

Uno de los episodios que marcó la trayectoria profesional de Prias fue su participación en un proyecto asociado al cantante Manuel Medrano que posteriormente contó con la intervención del productor y guitarrista estadounidense Nile Rodgers, reconocido por haber trabajado con artistas como Madonna, David Bowie, Diana Ross y Daft Punk.

Actualmente, el productor colombiano también espera el lanzamiento de un nuevo trabajo realizado junto al cantautor Santiago Cruz, al tiempo que continúa colaborando con músicos emergentes y consolidados del panorama latinoamericano.

Además de su labor como productor, Prias ha desarrollado una faceta como compositor, actividad que lo llevó a firmar con Warner Chappell Music, una de las editoras musicales con mayor presencia en la industria.

Su recorrido refleja una tendencia cada vez más visible dentro del sector: Colombia no solo exporta intérpretes, sino también productores, ingenieros y compositores que participan en la creación de proyectos con proyección internacional. En un mercado donde la tecnología y las plataformas digitales han transformado la forma de producir música, el trabajo detrás de los estudios comienza a ganar un espacio propio dentro de la conversación sobre la industria musical.