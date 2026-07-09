CANAL RCN
Deportes

Revelan nuevos detalles sobre el futuro de Álvaro Montero tras eliminación de Colombia

Álvaro Montero ya tendría definido su próximo desafío profesional. Revelaron nuevos detalles desde Argentina.

Álvaro Montero
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 09 de 2026
08:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Álvaro Montero está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors. Medios argentinos aseguran que el arquero colombiano, solo espera completar los últimos trámites para ser anunciado oficialmente por el club 'Xeneize'.

¿Qué se sabe sobre la llegada de Álvaro Montero a Boca Juniors?

Tras finalizar su participación con la Selección Colombia en el Mundial de 2026, el guardameta de 31 años quedó disponible para definir su próximo destino y, desde Argentina, aseguran que ese camino conduce directamente a Boca Juniors.

¡Reprochable! Hinchas argentinos agredieron a seguidores egipcios tras su clasificación en el Mundial 2026
RELACIONADO

¡Reprochable! Hinchas argentinos agredieron a seguidores egipcios tras su clasificación en el Mundial 2026

La información fue revelada por el diario Olé, que señala que el conjunto 'xeneize' ya tendría acordada la incorporación del arquero colombiano y únicamente espera su regreso para cumplir los procedimientos finales antes de oficializar el fichaje.

La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial aceleró las conversaciones y permitió que las negociaciones avanzaran con mayor rapidez. En Boca existe optimismo sobre el cierre de la operación y confían en que el proceso concluirá sin contratiempos.

El siguiente paso será la realización de los exámenes médicos, requisito previo a la firma del contrato que vincularía a Montero con el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

¿Qué falta para que Álvaro Montero firme con Boca Juniors?

Aunque el acuerdo estaría prácticamente cerrado, todavía quedan algunos pasos administrativos antes del anuncio oficial.

Según la información publicada en Argentina, también debe completarse el intercambio de documentos entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield. El club argentino, que tenía los derechos del arquero mediante un préstamo, ejecutará primero la opción de compra para posteriormente concretar la transferencia al conjunto azul y oro.

"Nos va a tocar": esta fue la reflexión de Jefferson Lerma tras la eliminación en el Mundial 2026
RELACIONADO

"Nos va a tocar": esta fue la reflexión de Jefferson Lerma tras la eliminación en el Mundial 2026

Una vez finalice ese proceso y Montero supere las evaluaciones médicas, Boca podrá hacer oficial la llegada del colombiano como uno de sus nuevos refuerzos.

Para el arquero, el posible fichaje representa uno de los retos más importantes de su carrera. Boca Juniors es uno de los clubes con mayor historia y exigencia del continente, por lo que la competencia por la titularidad y la presión deportiva serán significativamente mayores.

Además, el movimiento mantiene la presencia de futbolistas colombianos en uno de los equipos más importantes de Argentina y abre un nuevo capítulo para Montero después de su participación con la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El 'Pibe' Valderrama explotó con Lorenzo por sacar a Jhon Arias: esto dijo
RELACIONADO

El 'Pibe' Valderrama explotó con Lorenzo por sacar a Jhon Arias: esto dijo

Mientras se completan los últimos trámites, en Argentina dan por hecho que el anuncio oficial es cuestión de tiempo y que el arquero colombiano vestirá muy pronto la camiseta azul y oro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tour de Francia

🔴EN VIVO🔴 Tour de Francia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 6

Bogotá

Bogotá hace historia con el partido de fútbol más alto de la región en la Torre Colpatria

Mundial de fútbol

¡Reprochable! Hinchas argentinos agredieron a seguidores egipcios tras su clasificación en el Mundial 2026

Otras Noticias

Bogotá

Aterrador balance de niños desaparecidos: así fueron vistos por última vez en Bogotá

Más de 191 menores desaparecidos en Colombia. Solo Bogotá son 113 casos sin resolver.

Mundial de fútbol

Estos son los artistas encargados del show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

La FIFA reveló el listado oficial de los artistas que se presentarán durante el medio tiempo del último partido.

Artistas

Murió a los 75 años la reconocida cantante Bonnie Tyler, famosa por ‘Total Eclipse of the Heart’

Finanzas personales

Así puede ahorrar un millón de pesos en seis meses con monedas de $500 y $1.000

EPS

Radican estados financieros de la Nueva EPS de vigencias 2023 y 2024: ¿Hay peligro de liquidación?