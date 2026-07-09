Revelan nuevos detalles sobre el futuro de Álvaro Montero tras eliminación de Colombia

Álvaro Montero está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors. Medios argentinos aseguran que el arquero colombiano, solo espera completar los últimos trámites para ser anunciado oficialmente por el club 'Xeneize'.

¿Qué se sabe sobre la llegada de Álvaro Montero a Boca Juniors?

Tras finalizar su participación con la Selección Colombia en el Mundial de 2026, el guardameta de 31 años quedó disponible para definir su próximo destino y, desde Argentina, aseguran que ese camino conduce directamente a Boca Juniors.

La información fue revelada por el diario Olé, que señala que el conjunto 'xeneize' ya tendría acordada la incorporación del arquero colombiano y únicamente espera su regreso para cumplir los procedimientos finales antes de oficializar el fichaje.

La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial aceleró las conversaciones y permitió que las negociaciones avanzaran con mayor rapidez. En Boca existe optimismo sobre el cierre de la operación y confían en que el proceso concluirá sin contratiempos.

El siguiente paso será la realización de los exámenes médicos, requisito previo a la firma del contrato que vincularía a Montero con el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

¿Qué falta para que Álvaro Montero firme con Boca Juniors?

Aunque el acuerdo estaría prácticamente cerrado, todavía quedan algunos pasos administrativos antes del anuncio oficial.

Según la información publicada en Argentina, también debe completarse el intercambio de documentos entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield. El club argentino, que tenía los derechos del arquero mediante un préstamo, ejecutará primero la opción de compra para posteriormente concretar la transferencia al conjunto azul y oro.

Una vez finalice ese proceso y Montero supere las evaluaciones médicas, Boca podrá hacer oficial la llegada del colombiano como uno de sus nuevos refuerzos.

Para el arquero, el posible fichaje representa uno de los retos más importantes de su carrera. Boca Juniors es uno de los clubes con mayor historia y exigencia del continente, por lo que la competencia por la titularidad y la presión deportiva serán significativamente mayores.

Además, el movimiento mantiene la presencia de futbolistas colombianos en uno de los equipos más importantes de Argentina y abre un nuevo capítulo para Montero después de su participación con la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mientras se completan los últimos trámites, en Argentina dan por hecho que el anuncio oficial es cuestión de tiempo y que el arquero colombiano vestirá muy pronto la camiseta azul y oro.