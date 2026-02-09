Viral: este fue el trabajo de los actores disfrazados de plantas en el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El mundo entero sigue hablando de la presentación de Bad Bunny para el show de medio tiempo en el Super Bowl, en el Levi’s Stadium, California. Cada detalle fue pensado milimétricamente ya que la comunidad latinoamericana ya ha usado el internet para analizar todos los movimientos del artista y demás elementos a su alrededor en la escenografía.

No obstante, uno de los componentes de mayor discusión fue el uso de actores para darle vida a las plantas que simularon ser los famosos cultivos de la isla puertorriqueña, pues miles de fanáticos exaltaron el uso de personas para esta función.

Actor revela cómo fue darle vida a una planta en el Super Bowl

Las redes sociales hicieron lo suyo, pues rápidamente se viralizaron los clips de las personas que ingresaron a la mitad del campo del juego para formarse y simular ser el alto pasto. Por medio de esta barrera humana, que dividió todas las estaciones de la presentación, se logró que Benito caminara durante toda su presentación.

Por esto, el usuario denominado como @vicivoli, en Instagram, compartió un pequeño resumen de cómo fue su experiencia al participar en el show de medio tiempo del Super Bowl al ser una de las plantas.

El hombre reveló cómo inició el día al empezar con su preparación a las 7:00 a.m. y, horas después, reunirse con sus demás compañeros, quienes llevaron una distintiva sudadera de color verde. En medio del camino lograron ver el ingreso al recinto de artistas como Lady Gaga, entre otros.

Horas más tardes, todos los participantes tuvieron que hacer uso de trusas verdes que cubría sus cuerpos y cabeza, lentes transparentes para proteger los ojos, entre otra indumentaria especial para simular los famosos cultivos.

Finalmente, el hombre grabó la gran celebración entre sus demás compañeros al culminar con la importante misión que duró aproximadamente 13 minutos.

Referencias latinas en el show de medio tiempo de Bad Bunny

Por supuesto, las referencias propias de la comunidad latinoamericana no se hicieron esperar ya que millones de internautas asociaron el disfraz de las plantas con una práctica común entre los niños de las escuelas latinas.

Otras de las referencias más importantes del show fue la exaltación de los trabajos que suelen desempeñar los migrantes latinos en Estados Unidos, la reunión de la familia en torno a la televisora, las fiestas callejeras, la boda católica, la práctica común de que los niños duerman en las sillas de las fiestas, el centro de reunión en las típicas tiendas de barrio, la presencia de los postes de luz con cables a la vista, entre otras.