“Usaste mi enfermedad mental”: Nicolás Arrieta se despacha contra Marilyn Patiño

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 dieron inicio a su quinta semana de juego con la más reciente eliminación de dos jugadores, quienes corrieron con la mala suerte de obtener la menor votación de la noche.

No obstante, las reacciones no fueron lo único que se llevó la atención ya que minutos previos a la decisión final del público se presenció un contundente posicionamiento que revivió nuevas polémicas entre varios habitantes de la casa más famosa del país.

¿Qué pasó entre Nicolás Arrieta y Marilyn Patiño?

La jornada de posicionamiento dio inicio y todas las parejas en riesgo de abandonar la competencia recibieron las opiniones de sus demás compañeros. Por esto, y ante las recientes discusiones que se desataron, Nicolás Arrieta decidió posicionarse frente a Marilyn Patiño para manifestar su gran inconformidad con aparentes señalamientos que la mujer habría hecho en su contra.

Dentro de los argumentos, el influencer dejó saber que la actriz había “usado su enfermedad mental” para atacarlo directamente sin tener ningún reparo o noción de sus palabras. Así mismo, cuestionó las actitudes que, según la mujer, serían propias del personaje que utilizó durante todo su paso por el juego, pues manifestó que estos carecían de “ética” y “valores”.

“Quiero que te vayas porque usaste mi enfermedad mental para tratarme a mí y a Maiker de locos porque tu personaje no se acordaba de lo que nos contó el día anterior. Quiero que te vayas de aquí porque eres ruin y miserable. Utilizar algo que cualquier otra persona no puede cambiar es asqueroso y bajo”, explicó el famoso.

Marilyn Patiño responde a Nicolás Arrieta

Por supuesto, la mujer no se quedó atrás ya que dio a conocer su inconformidad con los argumentos de su compañero al compararlo con Satanás a raíz del diseño de la camiseta que llevaba puesta el hombre.

Finalmente, manifestó que Arrieta utilizaba su situación de salud a su favor para jugar “por encima” de sus demás compañeros en la competencia.