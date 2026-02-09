CANAL RCN
Tendencias

Shakira lanzó picantes declaraciones sobre Alejandro Sanz: revivió rumor

Shakira habló sin filtros sobre Alejandro Sanz. La cantante revivió rumores que nunca se apagaron.

Shakira y Alejandro Sanz
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
07:27 p. m.
Las especulaciones sobre la relación entre Shakira y Alejandro Sanz volvieron a encenderse tras unas declaraciones de la cantante colombiana que no pasaron desapercibidas para sus seguidores.

La barranquillera hizo varios comentarios sobre el artista español que rápidamente se viralizaron en redes sociales, alimentando un debate que lleva años en el mundo del entretenimiento.

¿Qué dijo Shakira sobre Alejandro Sanz?

Las declaraciones surgieron a raíz del documental “Cuando Nadie Me Ve”, de Alejandro Sanz, lanzado el pasado 27 de enero, en el que se repasa la vida personal y artística del cantante.

En la producción participa Shakira, quien habla de su vínculo con el intérprete español y dejó frases que generaron múltiples reacciones.

Durante la grabación, Shakira afirmó entre risas: “Somos muy traviesos los dos, yo creo. Él es muy travieso, tiene una carita ahí de pillo”. Luego añadió otra frase que no pasó inadvertida: “La gente sabe que Alejandro no ha sido un santo… ya, me van a editar del documental por haber dicho eso”, comentó con tono jocoso.

El momento más comentado llegó cuando la barranquillera contó que sus hijos le dijeron que la novia de Sanz era muy parecida a él. “Me dicen mis hijos: ‘es igual a ti, la novia de Alejandro’”, expresó Shakira, generando risas, pero también incomodidad para algunos espectadores.

Relación entre Shakira y Alejandro Sanz nunca dejó de generar rumores

Desde sus primeras colaboraciones musicales, la complicidad entre ambos artistas ha sido evidente para el público. Aunque nunca han confirmado una relación sentimental, la cercanía, las bromas y los elogios mutuos han mantenido viva la especulación durante años.

Para muchos seguidores, las recientes palabras de Shakira reforzaron la idea de un vínculo especial en el pasado que trasciende lo profesional.

Las frases de la cantante provocaron opiniones divididas. Mientras algunos usuarios celebraron la naturalidad y el humor de Shakira, otros consideraron que ciertos comentarios fueron picantes.

