¿Fin de la paciencia?: Karola enfurece al recibir rechazo de Alexa en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia llevan más de diez semanas dentro de la casa más famosa del país y la convivencia ya se ha visto alterada por una serie de situaciones desafortunadas. Entre peleas, conflictos y romances, todos los jugadores han expresado temor ante su futuro dentro del juego.

En esta ocasión, una nueva confrontación ha elevado la temperatura del lugar ya que Karola y Alexa dejaron en claro una vez más que no soportan su manera de jugar y sus convicciones dentro de la competencia.

¿Qué pasó entre Alexa y Karola?

En las horas más recientes, se suscitó una nueva discusión entre las mujeres a raíz de que Torres se negó a consumir los alimentos que su compañera estaba realizando en compañía de otros jugadores.

Por supuesto, la inconformidad por parte de la cartagenera no se hizo esperar ya que tildó a Torres de “desagradecida” y de replicar algunas de las conductas más discutidas de Andrés Altafulla durante su paso por la segunda temporada del reality.

“Como a esta peladita le gusta copiar lo que hacía Altafulla antes que es pasar hambre, ahora ella no quiere comer. Después para que salga en una cámara a decir que nosotros no le damos la comida, de antemano hago la aclaración para cuando no se le sirva un plato”, explicó Karola.

Ante estas palabras, Alexa rompió el silencio al manifestar que no se encuentra cómoda al consumir los alimentos que la cartagenera y sus demás compañeros preparan diariamente, pues, según sus palabras, no “siente que lo hagan con amor”.

El cruce de palabras llevó a ambas a encontrarse en el comedor una vez más en donde insinuaron volver a realizar actos indebidos como arrojarse agua o empujarse.

A la discusión también se sumó Mariana Zapata, quien decidió opinar sobre el asunto al explicar que dicha reacción por parte de Alexa era “una falta de respeto” hacia sus compañeros que cocinaban para todos en el lugar.

Carla desmiente video en La Casa de los Famosos

Por otro lado, los presentadores del programa tomaron un espacio en vivo para referirse sobre una polémica que se ha desatado en redes sociales en donde usuarios manifestaron que Aura Cristiana le habría revelado información a Juanda Caribe sobre el mundo exterior.

Pese a las especulaciones, Carla Giraldo reveló el clip original en donde se logró percibir que la actriz le preguntó al hombre sobre el lugar para conseguir agua en el recinto. Ante esto, ambos presentadores alertaron sobre los riesgos de creer en los videos hechos con inteligencia artificial que en más de una ocasión ya se han tomado el internet.