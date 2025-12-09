Exesposa de reconocido cantante colombiano se accidentó y fue hospitalizada: este es su estado

En las últimas horas, una cantante y exesposa de uno de los artistas de música popular más reconocidos de Colombia, informó que está hospitalizada debido a que sufrió un inesperado accidente.

Se trata de Katalina Posada, que es la expareja de Luis Alberto Posada, el intérprete de éxitos como 'Me salió maestra' y 'Me tomas y me dejas'.

La cantante reveló que sufrió una lesión en uno de sus tobillos y que los médicos están al frente del tratamiento debido a que el dolor es muy fuerte.

Además, Katalina Posada también explicó cómo fue el accidente por el que tuvo que terminar en el médico.

Esto dijo Katalina Posada acerca de su accidente y hospitalización

Katalina Posada, a través de un video que subió a una historia de Instagram, les contó a sus internautas que se rodó por unas escaleras y que sufrió una lesión considerable en el tobillo derecho.

"Mi gente bonita de redes sociales, ustedes saben que la vida le cambia a uno en un minuto. Estaba feliz, subí un par de videos y por cosas de la vida me rodé por unas escaleras y ahora estoy aquí (en el hospital)", comenzó diciendo la exesposa de Luis Alberto Posada.

"Gracias a Dios no fue una fractura, pero el dolor es insoportable en este momento. Agradezco sus mensajes y apoyo, y estoy tomando las medidas necesarias para recuperarme lo antes posible. Los mantendré informados", complementó Katalina Posada en la historia de Instagram.

Además, posteriormente, aclaró que el diagnóstico fue un esguince ligamentoso tipo 3.

Así han reaccionado los seguidores de Katalina Posada, la exesposa de Luis Alberto Posada, tras su accidente

Luego de que Katalina Posada explicó lo que le ocurrió, varios de sus seguidores han estado pendientes de su evolución y le han transmitido mensajes de aliento.

"Pronta recuperación", "Kate, que todo salga bien" y "seguiremos pendientes", han sido algunos de ellos.