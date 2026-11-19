Colombia sigue reactivándose tras el terremoto del pasado 10 de agosto que impactó a distintos departamentos del país y que dejó a miles de personas damnificadas por el fuerte movimiento.

A raíz de la emergencia, 14 bibliotecas públicas, ubicadas en Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Risaralda, Cauca y Antioquia, permanecen cerradas por lo que estas se han convertido en la prioridad de la Biblioteca Nacional para trabajar en su recuperación.

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Biblioteca Nacional llega a zonas afectadas por el terremoto

La alianza entre la Biblioteca Nacional, la Obra El Minuto de Dios y UNIMINUTO busca llegar a las comunidades de los territorios más afectados. La institución educativa pondrá a disposición sus espacios y salas de lectura como campus abierto para que todas las personas tengan un lugar donde leer, estudiar y encontrarse.

Además, por medio de esta alianza se extenderá el beneficio de su oferta académica a todos los bibliotecarios de las 99 bibliotecas públicas afectadas. Dichas oportunidades de formación tendrán en cuenta algunas de las necesidades y potencialidades más importantes para el desarrollo de cada territorio.

“Abrir nuestras salas de lectura de UNIMINUTO es una forma de estar cerca de las comunidades. Con la formación queremos acompañar a quienes, desde las bibliotecas públicas, dinamizan que las comunidades en que trabajan tengan más oportunidades de aprender”, afirmó el padre Harold Castilla Devoz, cjm, rector general de UNIMINUTO.

Trabajo colaborativo tras el terremoto en Colombia

Dicha iniciativa también hace parte del plan de contingencia de la Biblioteca Nacional y se suma a los esfuerzos de recuperación territorial por parte del Gobierno Nacional y la Obra El Minutos de Dios en las zonas más afectadas.

“Cuando una biblioteca cierra, la comunidad pierde un lugar para aprender, encontrarse y compartir. Con esta alianza queremos que sus lectores vuelvan a tener un espacio donde se sientan bienvenidos mientras avanza la recuperación”, señaló Julia Daza Noguera, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia.