Este viernes 20 de noviembre, la Fiscalía radicó la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Nelson Emiro Linares, quien fue el gerente de campaña de la exprecandidata presidencial Carolina Corcho.

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La imputación también es contra Héctor Ulises Ávila Cortés, quien tenía funciones contables y administrativas en una empresa que se dedicaba a logística.

¿Cuáles habrían sido las irregularidades?

A ambos los señalan por presunta falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa. La audiencia se llevará a cabo el miércoles 2 de diciembre.

De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, los hechos se remontan a la campaña para la consulta interna del Pacto Histórico, celebrada en octubre de 2025.

Al parecer, hubo facturas con información falsa que tenía como propósito acreditar la prestación de servicios que, en realidad, nunca se dieron. Así las cosas, la información errónea fue presentada presumiblemente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la respectiva reposición de votos.

¿Cómo quedó la consulta interna del Pacto Histórico?

La consulta del Pacto Histórico puso a competir a Corcho, quien había sido ministra de Salud, contra el senador Iván Cepeda y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Aunque este último había retirado su candidatura.

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Cepeda resultó ganador con 1.540.391 votos, el 65.13 %, lo cual hizo que fuera a las elecciones presidenciales como el candidato del Pacto Histórico. Superó la primera vuelta y perdió contra Abelardo de la Espriella en segunda vuelta.

En cuanto a Corcho, tras la consulta, participó en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y quedó electa como senadora para el periodo que va hasta 2030. Antes de ser ministra de Salud, entre 2022 y 2023, fue presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes – ANIR; y también estuvo en la Secretaría de Salud de Bogotá.