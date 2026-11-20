El Gobierno Nacional oficializó los lineamientos para acceder al subsidio de nómina equivalente al 40 % de un salario mínimo legal mensual vigente, una medida creada tras la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.

Con este apoyo económico, que representa un aporte de $700.362 mensuales por cada empleado elegible, el Ejecutivo busca evitar despidos masivos y sostener el empleo formal en las zonas afectadas.

A diferencia de otras ayudas directas, este incentivo está diseñado para que los empleadores —incluyendo micro y pequeñas empresas, así como personas naturales con hasta 50 trabajadores— reciban el dinero y puedan cubrir parte de los costos salariales de su personal.

De este modo, el beneficio protege directamente la estabilidad laboral de los empleados damnificados sin que estos deban realizar trámites individuales ante el Estado.

Requisitos para acceder al subsidio del 40 % del salario mínimo

Para que una empresa pueda postularse y recibir el giro por cada trabajador, tanto el empleador como el empleado deben cumplir con condiciones estrictas verificadas mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y las bases oficiales de atención de desastres:

Registro de damnificados: El trabajador debe figurar oficialmente en el Registro Único de Damnificados (RUD) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como afectado por el sismo del 10 de agosto.

Tope salarial: El ingreso base de cotización del empleado debe ubicarse entre 1 y 2 salarios mínimos (es decir, entre $1.750.905 y $3.501.810 para la vigencia 2026).

Antigüedad y continuidad: El trabajador debe aparecer cotizando en la planilla PILA del empleador postulante desde julio de 2026 y mantener su vínculo laboral vigente durante los meses en que se solicite el apoyo.

¿Cómo funciona el trámite y qué pasa con los desempleados?

La postulación se gestiona directamente a través de las entidades financieras donde el empleador tenga su cuenta de depósito, presentando la certificación del cumplimiento de requisitos y la relación de empleados inscritos en el RUD. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) será la encargada de auditar la información y validar que los recursos se destinen efectivamente al pago de nómina.

Adicionalmente, el decreto contempla una alternativa para quienes perdieron su empleo a causa del terremoto. Estos trabajadores cesantes pueden acceder a una transferencia monetaria directa de 0,5 salarios mínimos ($875.453), entregada en dos giros mensuales, siempre que estén inscritos en el RUD y acrediten aportes previos a una caja de compensación familiar.