'El Trap de Kolombia 2': Kris R anuncia su nuevo álbum en medio de rumores de ruptura con Karina García

Kristian Rangel, conocido musicalmente como Kris R, ha sido noticia durante las últimas horas debido a rumores sobre su relación con la influencer Karina García; la pareja habría eliminado las fotos que tenían juntos en sus redes sociales y desataron una ola de polémicas y rumores sobre si seguían juntos.

En una entrevista para un reconocido creador de contenido, el artista aseguró que seguían juntos y que lo que la gente veía en redes era lo que ellos querían mostrar, pero según él, en su intimidad tienen mucha confianza y es lo que los hace estar juntos.

Kris R anuncia 'El Trap de Kolombia 2'

Este 10 de octubre, con un video en su cuenta de Instagram, el cantante de trap anunció el lanzamiento de su nuevo álbum musical 'El Trap de Kolombia 2' que saldrá al público el próximo 15 de octubre; el nuevo proyecto musical será la continuación del álbum lanzado en febrero de 2026 y que tuvo éxitos como 'Ganas' que cuenta con más de 45 millones de reproducciones en YouTube.

En el video promocional de su nuevo disco aparece su pareja Karina García, quien está esperando un hijo de él y muestra apartes de los dos mientras asisten a un control de su embarazo en el hospital, dándole mucha importancia a esa etapa de su vida; además, dentro del videoclip menciona que ahora cambió y quiere tener los pies sobre la tierra.

Los fanáticos se preguntan si las nuevas canciones seguirán bajo la misma línea de sonidos callejeros y letras propias del trap o si explorará otras facetas en base a su relación y nueva vida.

Kris R confesó cuál sería la colaboración que cambiaría la historia del trap en Colombia

En la entrevista para 'Sinvergüenza Podcast', el creador de contenido le preguntó cuál sería esa colaboración que cambiaría la historia del trap en Colombia y, aunque Kris R ya tiene una canción con el caleño Pirlo, aseguró que si se volvieran a juntar en el futuro, sería algo histórico para la música en el país.

Por el momento, ambos cantantes mantienen diferencias y no estaría dentro de las posibilidades que colaboren dentro de un corto tiempo.