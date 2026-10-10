Autoridades atienden daños en 13 centros hospitalarios tras el terremoto en Panamá

Un día después del terremoto que sacudió a Panamá, las autoridades continúan evaluando los daños y entregando ayuda humanitaria en las zonas más afectadas, mientras persiste la preocupación por las más de 140 réplicas registradas desde el sismo principal. El balance preliminar da cuenta de más de 400 estructuras afectadas, al menos 140 viviendas con daños, 180 escuelas impactadas y más de 25 personas heridas.

El movimiento telúrico, que se sintió con fuerza en gran parte del país y también en Colombia y Costa Rica, tuvo su epicentro en el distrito de Tonosí, en el sur panameño. Aunque el terremoto superó los siete grados de magnitud, los daños fueron menores a los registrados en otros eventos sísmicos de características similares.

Más de 140 réplicas y ayuda humanitaria en marcha

En entrevista con Noticias RCN, René García, jefe y director del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), explicó que los organismos de socorro se encuentran concentrados en la atención de las comunidades afectadas y en la evaluación de las estructuras comprometidas.

“Ya se están haciendo las coordinaciones” para la entrega de ayuda humanitaria y el inicio de las evaluaciones estructurales, indicó el funcionario.

García detalló que las autoridades trasladaron carpas, agua potable y alimentos a las zonas impactadas, especialmente a los hospitales que reportaron afectaciones tras el terremoto. “Tuvimos afectaciones en 13 centros hospitalarios”, señaló.

Asimismo, explicó que muchas familias optaron por dormir fuera de sus viviendas debido a los daños ocasionados por el sismo y el temor generado por las constantes réplicas.

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“Prefirieron dormir fuera” de las estructuras ante el riesgo de nuevos movimientos telúricos, afirmó.

El director de Sinaproc también reveló que algunas poblaciones quedaron temporalmente incomunicadas debido a la pérdida de servicios de telefonía e internet en sectores de las provincias de Los Santos y Herrera.

¿Por qué el terremoto dejó menos víctimas de las esperadas?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue el reducido número de víctimas frente a la magnitud del terremoto. Según García, esto se explica principalmente porque el epicentro se ubicó en una zona rural con baja densidad poblacional y pocas edificaciones de gran altura.

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“El epicentro se dio en el área de Tonosí”, explicó el funcionario, quien añadió que en esa región predominan las viviendas unifamiliares y no existen edificios de varios pisos.

Aunque algunas estructuras sufrieron daños importantes, incluyendo el colapso parcial de un hotel en Coclé, las autoridades destacaron que hasta el momento no se han reportado fallecidos.

“Gracias a Dios, hasta el momento no hemos tenido víctimas fatales”, afirmó García.

El director de Sinaproc sostuvo además que la hora en que ocurrió el sismo también ayudó a reducir las afectaciones humanas. El terremoto se registró al mediodía, cuando muchas personas se encontraban fuera de sus viviendas o en horario de almuerzo.

A ello se suma la aplicación del código antisísmico vigente en Panamá desde la década de 1970, una normativa que, según las autoridades, permitió que gran parte de las edificaciones modernas resistieran el movimiento telúrico sin colapsar.

Mientras avanzan las labores de inspección y asistencia, el gobierno del presidente José Raúl Mulino mantiene desplegados equipos de emergencia en las provincias más afectadas y sigue monitoreando la actividad sísmica ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Entretanto, decenas de turistas, entre ellos cerca de 150 colombianos que permanecen varados en el aeropuerto de Panamá tras la suspensión de varios vuelos, esperan soluciones para poder regresar a sus destinos.