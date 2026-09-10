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Karina García habló de una tarjeta ilimitada y la relacionaron con el ‘Tino’ Asprilla

¿Quién era el hombre de la tarjeta ilimitada de Karina García? Las redes sociales estallaron de rumores.

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Foto: Canal RCN- AFP

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
04:59 p. m.
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Un video de Karina García volvió a circular en redes sociales luego de que Yuli Ruiz mencionara al exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla durante una conversación en el reality El Sultanato. La coincidencia entre ambas historias despertó especulaciones sobre un supuesto vínculo sentimental que Ruiz posteriormente salió a aclarar.

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El tema comenzó cuando Yuli Ruiz conversaba con otros participantes del reality sobre hombres que les dan tarjetas de crédito a sus parejas o acompañantes para realizar compras. En medio de la charla, mencionó al 'Tino' Asprilla y a Karina García, lo que provocó reacciones entre quienes estaban presentes.

Así hacía el Tino Asprilla con Karina y conmigo. Ups, se me salió. Él nos daba las tarjetas, afirmó Ruiz, según el fragmento difundido en redes sociales.

¿Qué había contado Karina García sobre la tarjeta de crédito?

Después de las declaraciones de Ruiz, usuarios de redes sociales recuperaron una entrevista anterior de Karina García con el creador de contenido Dímelo King. En esa conversación, la influencer relató que una expareja le había entregado una tarjeta de crédito Black para que comprara lo que quisiera.

Según contó García en aquella entrevista, podía utilizarla para sus gastos personales y aseguró que llegaba a gastar aproximadamente $60 y $70 millones mensuales. En ese momento, sin embargo, no identificó públicamente al hombre al que se refería.

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La coincidencia entre ese relato y lo dicho por Ruiz llevó a algunos internautas a relacionar las dos historias con Faustino Asprilla. No obstante, esa asociación surgió de las interpretaciones en redes sociales y no constituye una confirmación independiente de que García y el exfutbolista hayan mantenido una relación sentimental.

¿Qué aclaró Yuli Ruiz sobre su relación con el ‘Tino’?

Tras la repercusión de sus palabras, Ruiz explicó que tanto ella como Karina García son amigas de Asprilla desde hace años. También pidió que sus declaraciones no fueran sacadas de contexto y negó que hubiera existido un vínculo sentimental entre ellos.

“Karina y mi persona somos muy amigas del ‘Tino’”, manifestó Ruiz al explicar que el exfutbolista también conoce a su familia.

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Por su parte, Asprilla respondió con humor a una pregunta sobre si se consideraba un sugar daddy, en una dinámica con la periodista Melissa Martínez, aunque esa respuesta no confirmó ni desmintió directamente los detalles de la anécdota.

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