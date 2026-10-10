Movilizaron $25.990 millones en medicamentos para atender zonas afectadas por el terremoto

Después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto y que llevó al Gobierno a declarar el desastre nacional, la cooperativa Coopidrogas activó un plan de contingencia para mantener el abastecimiento de medicamentos y productos de salud en las zonas afectadas, pese a que dos de sus seis sedes logísticas resultaron impactadas por la emergencia.

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La compañía informó que las sedes ubicadas en Cali y Pereira sufrieron afectaciones, al igual que cerca de 280 droguerías asociadas. Ante esta situación, la cooperativa redistribuyó su operación logística y priorizó la continuidad del servicio para garantizar el acceso de la población a medicamentos y otros insumos esenciales.

Más de 13.000 pedidos atendidos

Para responder a la emergencia, las sedes de Cota, Bogotá y Medellín asumieron temporalmente los pedidos que no podían ser procesados desde Cali y Pereira. Según la compañía, la sede caleña logró normalizar su operación en poco más de 60 horas y posteriormente apoyó la recuperación del centro logístico de Pereira.

Como resultado de este despliegue, Coopidrogas reportó que atendió 13.181 pedidos, llegó a 3.948 puntos de entrega y movilizó 59.920 cajas de mercancía por un valor de $25.990 millones. Además, puso en circulación 209 vehículos, de los cuales 181 fueron destinados al reparto y 28 al transporte de mercancías entre centros logísticos. En total, la flota recorrió 60.760 kilómetros durante la contingencia.

El gerente general de la cooperativa, Daniel Quirós B., destacó que mantener operativas las droguerías fue una prioridad durante la emergencia. “Una droguería de barrio es el primer lugar al que acude una familia cuando necesita un medicamento, y más en una emergencia. Nuestra tarea era lograr que esas puertas siguieran abiertas y con productos en los estantes”, señaló.

Más de 20 toneladas de ayudas humanitarias

Paralelamente a las labores de abastecimiento, la iniciativa Misión Coopi coordinó el envío de más de 20 toneladas de ayudas a Cali, Pereira, Manizales, Quimbaya, Buenaventura y Chocó. Los cargamentos incluyeron alimentos, medicamentos, insumos médicos y elementos de primera necesidad, respaldados por aportes y donaciones que superaron los $120 millones.

La cooperativa también recibió aportes de droguerías asociadas de distintas regiones del país y articuló la distribución de las ayudas junto con organizaciones locales, autoridades territoriales y entidades públicas.

Entre las acciones realizadas se encuentra la donación de dispositivos médicos especializados al Hospital Sagrado Corazón de Quimbaya y el transporte de más de 12 toneladas de ayudas recolectadas en el Amazonas con destino a Buenaventura y Chocó.

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Con estas acciones, Coopidrogas dio por finalizada su atención a la emergencia, destacando el trabajo conjunto entre asociados, aliados logísticos y organizaciones regionales para apoyar a las comunidades afectadas por el sismo.