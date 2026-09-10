'La Diva de América regresa a Colombia: Ana Gabriel confirmó cinco fechas para 2027

La 'Diva de América', como fue catalogada la cantante mexicana Ana Gabriel, regresa a Colombia como parte de su gira mundial 'Claro de Luna' con presentaciones en cinco ciudades del país entre el 15 y el 30 de mayo de 2027.

La última vez que la artista mexicana visitó Colombia fue en 2024 en su tour 'Un deseo más' por sus 50 años de trayectoria y se presentó en Bogotá, Montería, Bucaramanga, Cali, Villavicencio y Neiva.

La gira mundial iniciará el 5 de febrero de 2027 en Guadalajara y se extenderá por toda Latinoamérica hasta su último show en San Juan, en Puerto Rico, el 5 de junio; México y Colombia serán los únicos países en los que se presente en más de una ocasión, sumando cinco presentaciones en cada uno de ellos.

Ana Gabriel en Colombia del 15 al 30 de mayo de 2027

La intérprete de éxitos como 'Quién como tú' o 'Simplemente amigos' se presentará en cinco ciudades de Colombia, dando la oportunidad a los cientos de fanáticos que la siguen en el país; estas serán las fechas y lugares donde se presentará Ana Gabriel:

Mayo 15: estadio Pascual Guerrero en Cali

Mayo 20: DAVIarena en Medellín

Mayo 22: coliseo MedPlus en Bogotá

Mayo 28: estadio Romelio Martínez en Barranquilla

Mayo 30: estadio Américo Montanini en Bucaramanga

La boletería para cada una de las presentaciones se podrá conseguir a través del siguiente enlace: https://cmnevents.com/booking/ana-gabriel/

Ana Gabriel prepara más conciertos

En la publicación oficial de la artista en su cuenta de Instagram, define a la gira por Latinoamérica como la primera parte, por lo que se espera que en los próximos días anuncie más países, posiblemente en Estados Unidos y Europa, donde también cuenta con una cantidad importante de fanáticos.