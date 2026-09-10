CANAL RCN
Tendencias

'La Diva de América regresa a Colombia: Ana Gabriel confirmó cinco fechas para 2027

La artista mexicana regresará al país luego de sus presentaciones en 2024 como parte del tour 'Un deseo más' por sus 50 años de trayectoria.

Ana Gabriel regresa a Colombia en 2027.
Foto: Ana Gabriel

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
10:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La 'Diva de América', como fue catalogada la cantante mexicana Ana Gabriel, regresa a Colombia como parte de su gira mundial 'Claro de Luna' con presentaciones en cinco ciudades del país entre el 15 y el 30 de mayo de 2027.

"Si no hay inspiración, no hay buena música": Karol G sobre sus experiencias con Feid y Anuel
RELACIONADO

"Si no hay inspiración, no hay buena música": Karol G sobre sus experiencias con Feid y Anuel

La última vez que la artista mexicana visitó Colombia fue en 2024 en su tour 'Un deseo más' por sus 50 años de trayectoria y se presentó en Bogotá, Montería, Bucaramanga, Cali, Villavicencio y Neiva.

La gira mundial iniciará el 5 de febrero de 2027 en Guadalajara y se extenderá por toda Latinoamérica hasta su último show en San Juan, en Puerto Rico, el 5 de junio; México y Colombia serán los únicos países en los que se presente en más de una ocasión, sumando cinco presentaciones en cada uno de ellos.

Ana Gabriel en Colombia del 15 al 30 de mayo de 2027

La intérprete de éxitos como 'Quién como tú' o 'Simplemente amigos' se presentará en cinco ciudades de Colombia, dando la oportunidad a los cientos de fanáticos que la siguen en el país; estas serán las fechas y lugares donde se presentará Ana Gabriel:

  • Mayo 15: estadio Pascual Guerrero en Cali
  • Mayo 20: DAVIarena en Medellín
  • Mayo 22: coliseo MedPlus en Bogotá
  • Mayo 28: estadio Romelio Martínez en Barranquilla
  • Mayo 30: estadio Américo Montanini en Bucaramanga

La boletería para cada una de las presentaciones se podrá conseguir a través del siguiente enlace: https://cmnevents.com/booking/ana-gabriel/

Travis Scott, David Guetta, Arcángel y más: este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2027
RELACIONADO

Travis Scott, David Guetta, Arcángel y más: este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2027

Ana Gabriel prepara más conciertos

En la publicación oficial de la artista en su cuenta de Instagram, define a la gira por Latinoamérica como la primera parte, por lo que se espera que en los próximos días anuncie más países, posiblemente en Estados Unidos y Europa, donde también cuenta con una cantidad importante de fanáticos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Shakira

¿Shakira tiene nuevo novio? Este sería el nuevo amor de la colombiana

Atanasio Girardot

Así va el montaje del EDC en Medellín: ¿clásico Nacional vs. DIM se jugará en el Atanasio?

Terremoto

Video viral: hombres intentaron salvar botellas de licor durante terremoto en Panamá

Otras Noticias

Brasil

Brasil elimina temporalmente impuestos a la gasolina a dos semanas de la segunda vuelta presidencial

El debate sobre los combustibles coincide con nuevas presiones inflacionarias en la economía brasileña.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 9 de octubre de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 9 de octubre de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Independiente Medellín

DIMAYOR hizo oficial la sanción a Independiente Medellín por agresión a jugador de Santa Fe: conozca cuál fue

Chocó

Chocó requiere cuatro billones de pesos para su reconstrucción tras el terremoto de agosto

EPS

MinSalud reporta avances en la atención a pacientes afectados por la falta de medicamentos