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Fuerte comunicado de Tulio Gómez sobre la venta de América de Cali: esto dijo

El máximo accionista del club reconoció que han tenido conversaciones con grupos inversores pero que no venderán el equipo a cualquier persona interesada.

Comunicado de Tulio Gómez sobre venta de América de Cali.
Foto: América de Cali | Tulio Gómez

Noticias RCN

octubre 10 de 2026
01:02 p. m.
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El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, publicó este 10 de octubre un contundente comunicado haciendo referencia a los rumores que afirmaban que el club ya había sido vendido.

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Para Gómez, algunas personas, cuyos nombres no mencionó, buscan desestabilizar al equipo justo en el momento en que están pasando por un buen momento deportivo con noticias falsas y malintencionadas.

Otra de las versiones que Tulio Gómez quiso desmentir es la que afirma que incluso ya habrían recibido importantes sumas de dinero provenientes de la venta del club.

"América no ha sido vendido y no hemos recibido dinero alguno": Tulio Gómez

Aunque el empresario reconoció que sí han tenido conversaciones con diferentes fondos de inversión interesados en comprar el club, afirmó contundentemente que América no ha sido vendido. "A hoy, sábado 10 de octubre de 2026, a las 10:00 a.m., el club NO HA SIDO VENDIDO y NO HEMOS RECIBIDO DINERO ALGUNO por concepto de una supuesta venta", expresó Gómez.

Además, aceptó que el propósito es encontrar un grupo inversionista que esté acorde a la historia del club, respete a la hinchada y tenga los recursos para llevar al equipo a lo más alto posible, pero fue muy claro al respecto de a quién le venderían el equipo: "No se trata de vender por vender, ni de entregar el club a cualquier interesado", sentenció el dirigente.

El comunicado oficial finaliza con una frase dirigida a aquellos que, según él, quieren perjudicar al América: "El club está por encima de los chismes, los intereses personales y de quienes pretenden hacerle daño".

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Días atrás, tras un supuesto rumor de que a los jugadores del equipo profesional se les adeudaba dinero, Gómez se refirió directamente al periodista que publicó la noticia y afirmó que estaba ensañado contra el América y que buscaba desestabilizar al equipo.

Iván Vélez, gerente deportivo de América, informó en su momento a través de una entrevista que los pagos se hacían a mes vencido y que se estaban haciendo las transferencias correspondientes a agosto, desmintiendo cualquier rumor sobre incumplimiento en el pago.

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