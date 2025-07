La Abuela, de La Casa de los Famosos, se hizo un inesperado procedimiento estético en su rostro

Aleyda Gaviria, más conocida como La Abuela en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y en las redes sociales, reveló en las últimas horas que se hizo un inesperado procedimiento estético en su rostro.

La influencer reconoció que esta fue su primera cirugía estética y que, aunque al principio sintió una gran cantidad de nervios, se animó porque sabía que iba a acudir a una muy buena entidad médica.

Además, a pesar de que al principio molestó con que el procedimiento estético iba a ser en su busto, después aclaró que le iban a realizar un par de retoques en su rostro.

Esto dijo La Abuela, la exparticipante de La Casa de los Famosos, tras el procedimiento estético en su rostro

En un video que La Abuela publicó en su cuenta de Instagram, indicó que independientemente de que haya sido por estética o por salud, quería realizarse ese procedimiento en su rostro.

Además, explicó que el procedimiento estético duró un par de horas, pero que todo salió como estaba previsto.

"Me hice mi primera cirugía estética, no fue fácil tomar la decisión, pero lo tenía que hacer. Con mucho miedo porque no sabía a lo que me enfrentaba, pero me animé porque sabía que todo iba a salir bien y que la clínica era confiable", dijo La Abuela en el video.

"El procedimiento duró solo un par de horitas gracias a los especialistas. Además, los resultados de la cirugía me sorprendieron y no me lo van a creer, pero quedé toda una mamacita", añadió la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Sin embargo, en el video que compartió no mostró exactamente cómo quedó, sino que les indicó a sus seguidores los pasos que deben seguir para observar el resultado.

Estas fueron las primeras palabras de La Abuela tras quedar eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2025

En el momento en el que La Abuela quedó eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2025, afirmó que se sentía muy orgullosa de su proceso, pero que ya quería salir porque sabía que el ambiente se iba a poner más tenso.

Además, le agradeció a cada una de las personas que le brindaron apoyo a lo largo de su participación en la 'casa más famosa del país'.