¿Se acaba de una vez por todas la amistad entre Melissa Gate y Norma? Revelan escenas polémicas

Este 1 de abril se llevará a cabo la segunda función del cine de La Casa de los Famosos Colombia 2025 y, en esta oportunidad, los televidentes pudieron enviar las escenas que consideran que son importantes mostrar.

La revelación se hará durante la gala principal que empezará a las 9:00 de la noche y se podrá visualizar en la pantalla del Canal RCN y en la nueva aplicación digital.

Además, en el Instagram del Canal RCN se aclaró que el 'jefe' escogió exclusivamente cada uno de los clips que han pedido los seguidores a través de las redes sociales.

Por lo tanto, una de las escenas que más han generado intriga son en las que Norma Nivia aparece dando opiniones polémicas del personaje de Melissa Gate. Pues, según la audiencia, podrían revolucionar La Casa de los Famosos Colombia 2025 y causar que su relación comience a ser totalmente diferente.

Pero, ¿cuáles son esos clips y qué es lo que ha afirmado Norma acerca de Melissa Gate? Descubra todos los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: estos son los clips que podrían ponerle fin a la amistad de Norma y Melissa Gate en La Casa de los Famosos Colombia 2025

En una de las escenas que han pedido los televidentes, Norma Nivia se encuentra teniendo una conversación con 'La Toxi Costeña' y Emiro y explica cuál sería el escenario en el que decidiría votar en contra de Melissa Gate.

"Si va a llegar el punto en el que estén Alerta, Melissa o el 'Flaco' y me toque escoger, yo me le pararía a Melissa y le diría que me cae bien, pero que el personaje a veces me parece muy pasado y no estoy de acuerdo", dijo la actriz en esa oportunidad.

Además, en otra de las escenas, Norma se encuentra con Mateo Varela, su pareja, hablando de que ha aprendido a querer a Melissa, pero considera que a veces se pasa de límites con sus actitudes.

"Yo la quiero mucho, pero a veces se pasa demasiado. Ahí sí hasta la otra (Yina Calderón) es bien portada", le manifestó Norma a 'Peluche' aquella vez.

Y, como 'plus', los televidentes también han pedido que se recuerde el 'juicio' en el que Norma Nivia decidió no apoyar a Melissa, sino que manifestar que Yina Calderón no era la única culpable del inicio de los problemas.

¿Qué se reveló en el primer cine de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

En La Casa de los Famosos Colombia 2025 ya hubo una función de cine y, en ese entonces, se reveló quiénes eran los participantes que ingresaban a la cocina para tomar la comida a escondidas.

Asimismo, se mostró un clip en el que Yina Calderón indicó que no le parecía necesario que todas las semanas se llevara comida vegana. Por lo tanto, Norma Nivia quedó totalmente sorprendida y lo demostró.

Recuerde que la aplicación digital del Canal RCN, en la que puede ver La Casa de los Famosos Colombia 2025 durante las 24 horas, está disponible aquí para descargarla de manera gratuita.