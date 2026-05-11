La carranga está de fiesta: El Guane de Oro 2026 llega a San Gil

Conozca a las agrupaciones aficionadas e infantiles que competirán por la corona este 7 de noviembre, y descubra los detalles del evento que promete una gran sorpresa en su categoría profesional.

Así será la gran final del Guane de Oro 2026 en San Gil

La música campesina ya tiene a sus máximos protagonistas definidos para la esperada final del Guane de Oro 2026. Luego de una intensa etapa eliminatoria que logró reunir a 90 agrupaciones de diferentes regiones, el Festival Nacional de Música Carranguera y Campesina seleccionó a los cinco finalistas de su categoría aficionada y a los cinco ganadores de la división infantil, conocida como Guaneritos.

La gran cita cultural está programada para el próximo 7 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde. El punto de encuentro será el Centro Comercial El Puente, ubicado en el municipio de San Gil, un escenario que se vestirá de fiesta para conmemorar los 40 años de trayectoria de este representativo evento de la música colombiana.

Los cinco finalistas de la categoría aficionada carranguera

Para llegar a esta instancia decisiva, 11 agrupaciones superaron un riguroso prefiltro, dejando finalmente a cinco competidores que lucharán por el primer lugar. Estas agrupaciones combinan la interpretación de instrumentos típicos con composiciones inspiradas en la ruralidad:

Plegaria Carranguera (Tunja, Boyacá) : Esta agrupación juvenil, creada en 2022, busca preservar las costumbres mediante el tiple, el requinto, la guitarra y la guacharaca. En 2025 ocuparon el cuarto puesto en este mismo festival.

: Esta agrupación juvenil, creada en 2022, busca preservar las costumbres mediante el tiple, el requinto, la guitarra y la guacharaca. En 2025 ocuparon el cuarto puesto en este mismo festival. Kostumbres (Chocontá, Cundinamarca): Destacan por su puesta en escena y composición. Su exitosa trayectoria internacional incluye una presentación en Veracruz, México, durante la Feria Internacional del Libro Universitario 2026.

Destacan por su puesta en escena y composición. Su exitosa trayectoria internacional incluye una presentación en Veracruz, México, durante la Feria Internacional del Libro Universitario 2026. La Profecía (Duitama, Boyacá): Especialistas en rumbas, merengues y torbellinos campesinos, llegan a esta edición con composiciones propias para rendir homenaje a las cuatro décadas del festival.

Especialistas en rumbas, merengues y torbellinos campesinos, llegan a esta edición con composiciones propias para rendir homenaje a las cuatro décadas del festival. Ruiseñores (Curití, Santander): Nacidos de la amistad de sus integrantes, son orgullosos representantes de la música tradicional de su municipio, ostentando reconocimientos previos en el Telar de Oro y el Guane de Oro.

Nacidos de la amistad de sus integrantes, son orgullosos representantes de la música tradicional de su municipio, ostentando reconocimientos previos en el Telar de Oro y el Guane de Oro. Agrupación La 22 (Fusagasugá, Cundinamarca): Un proyecto musical de reciente formación enfocado en la apropiación e interpretación colectiva de la música campesina.

Guaneritos: el futuro de la música campesina y ganadores

El talento infantil tiene un lugar privilegiado en esta celebración de 40 años. De 15 grupos que participaron en la categoría infantil, cinco fueron seleccionados como ganadores absolutos y deleitarán al público sanjileño con su repertorio:

Alma Carranguera (Bolívar, Santander): Dirigidos por el maestro Edwin Osorio, han logrado el primer puesto en la categoría juvenil del Florito de Oro (2024 y 2025) y segundos lugares en Simacota (2025 y 2026).

Dirigidos por el maestro Edwin Osorio, han logrado el primer puesto en la categoría juvenil del Florito de Oro (2024 y 2025) y segundos lugares en Simacota (2025 y 2026). Corazones Carrangueros (Vélez, Santander): Cuatro niñas de la Academia Corazón de Guayaba con amplia experiencia en escenarios culturales, incluyendo el Festival Nacional de la Guabina y el Tiple de 2026 y el programa Cuando Suena un Tiple.

Cuatro niñas de la Academia Corazón de Guayaba con amplia experiencia en escenarios culturales, incluyendo el Festival Nacional de la Guabina y el Tiple de 2026 y el programa Cuando Suena un Tiple. Karranguerín (Belén, Boyacá): Formados en febrero de 2025 por cuatro estudiantes de cuerdas, mantienen el formato tradicional e incursionan en la creación de sus propias canciones.

Formados en febrero de 2025 por cuatro estudiantes de cuerdas, mantienen el formato tradicional e incursionan en la creación de sus propias canciones. Las Florecitas Carrangueras (Bolívar, Santander): También bajo la orientación de Edwin Osorio, estas cuatro jóvenes han ganado los primeros lugares en Simacota y en el Florito de Oro durante 2025 y 2026.

También bajo la orientación de Edwin Osorio, estas cuatro jóvenes han ganado los primeros lugares en Simacota y en el Florito de Oro durante 2025 y 2026. Semillitas Carrangueras (Tibasosa, Boyacá): Con más de dos años de recorrido, fortalecen el aprendizaje musical y mantienen vivas las expresiones culturales rurales.

La sorpresa profesional en los 40 años del festival

Además del talento emergente, la organización del evento tiene preparada una sorpresa monumental. Para celebrar su 40.º aniversario, el Guane de Oro revelará el 7 de noviembre los detalles de una participación especial en la categoría profesional, la cual este año no contó con eliminatorias previas.

El Guane de Oro se consolida como uno de los espacios más importantes para la preservación del patrimonio musical del centro y oriente de Colombia. La invitación queda abierta para que propios y visitantes disfruten de una tarde llena de identidad, talento y tradición carranguera.