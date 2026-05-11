Carro terminó inclinado frente a un local comercial en Barranquilla: conductora habría confundido los pedales

Un particular accidente de tránsito llamó la atención de los habitantes de Barranquilla, luego de que un vehículo estuviera a punto de ingresar por la fuerza a un establecimiento comercial.

Vehículo por poco choca contra un D1 en Barranquilla

El hecho quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales y que muestran las sorprendentes condiciones en las que terminó el automóvil.

De acuerdo con las primeras versiones, el incidente habría ocurrido cuando un vehículo Kia, de color gris, chocó contra las barandas metálicas que separaban la entrada principal de un supermercado D1 de la zona destinada al estacionamiento.

Al parecer, la protagonista del episodio sería una mujer que había llegado al establecimiento con el propósito de realizar algunas compras. Sin embargo, cuando terminó sus diligencias y se disponía a abandonar el lugar, habría cometido una equivocación al maniobrar su vehículo.

Según las versiones que circulan sobre lo sucedido, la conductora habría confundido los pedales del automóvil y, en lugar de realizar la maniobra correspondiente para salir del parqueadero, habría acelerado, provocando que el carro avanzara directamente contra la estructura de protección del establecimiento.

Así quedó el vehículo tras el accidente

Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran el automóvil gris parcialmente levantado de su parte trasera, con las llantas posteriores suspendidas en el aire y la parte delantera apoyada contra las barandas que protegían el acceso al supermercado.

La particular posición en la que quedó el vehículo sorprendió a quienes se encontraban en el sector. En las grabaciones también se observa a varias personas acercándose al lugar mientras registraban lo ocurrido con sus teléfonos celulares.

Según la información conocida hasta el momento, la mujer que conducía el automóvil habría resultado ilesa, pese a lo aparatoso del incidente.

Por ahora, no se conocen detalles adicionales sobre los daños ocasionados al establecimiento ni sobre las circunstancias exactas que provocaron el accidente.