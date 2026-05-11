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Julián Pinilla y Camilo Triana construyeron 14 casas a los afectados por el terremoto en Buenaventura

Los creadores de contenido compartieron detalles del trabajo que realizaron desde el pasado 10 de agosto.

Foto: Captura pantalla IG @julianpinillaa
Foto: Captura pantalla IG @julianpinillaa

Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
07:46 p. m.
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Colombia sigue recuperándose del contundente terremoto, de magnitud 6,4, que dejó a más de 300 personas sin vida y miles de damnificados que lo perdieron todo durante el fuerte movimiento telúrico.

Desde aquel 10 de agosto, decenas de creadores de contenido se unieron para dar a conocer la situación de algunos de los afectados y los canales oficiales para brindar ayudas directamente a los damnificados.

Como parte de este proceso de recuperación, el creador de contenido Julián Pinilla, más conocido como el chico de la ruana, compartió el gran logro que obtuvieron al entregar más de diez casas en Buenaventura.

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Julián Pinilla y Camilo Triana entregaron casas en Buenaventura

El proyecto que nació hace meses logró consolidarse para beneficiar a decenas de personas que perdieron principalmente sus casas. En total fueron 14 viviendas las que se construyeron y ya fueron entregadas en varias de las zonas que sufrieron mayores afectaciones durante el terremoto.

“Hace dos meses empezamos desde cero, sin imaginar que llegaríamos tan lejos. Cada hogar fue construido con materiales adaptados al territorio y a la forma de vivir de sus familias. Pero esto no lo hicimos nosotros, ¡LO HICIERON USTEDES! Con cada aporte y granito de arena”, aseguraron los creadores de contenido.

Según los influencers, la construcción de las viviendas se logró a partir de las distintas donaciones que cientos de personas realizaron para beneficiar a los damnificados.

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Proceso de reconstrucción en Buenaventura

La construcción de dichas viviendas aumentó el trabajo entre los habitantes de la zona ya que varios de estos tuvieron la oportunidad de participar en distintos procesos al conseguir materiales, supervisar las obras, entre otras labores.

“14 casas son más de 40 personas con un hogar que les protegerá sus sueños. 14 casas construidas gracias a cada colombiano que sin ningún interés más allá de ayudar, se unió a esta iniciativa. Fueron meses difíciles, de mucho trabajo y sobre todo, de mucho abandono estatal. Pero Colombia se reconstruye gracias a sus habitantes”, agregó Camilo Triana.

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