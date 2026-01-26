CANAL RCN
Tendencias

¡'Shock' en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Ya hay un nuevo participante en riesgo de eliminación

La decisión se tomó después de que se anunció al segundo eliminado de la competencia.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
08:09 a. m.
En la noche del 25 de enero de 2026, hubo un nuevo eliminado en La Casa de los Famosos Colombia.

Renzo Meneses, por decisión de los televidentes, se convirtió en el segundo participante en abandonar la 'casa más famosa del país'.

El modelo y deportista ingresó a la sala de eliminación junto a Mariana Zapata, Sara Uribe, Alexa Torrex, Juanse Laverde, Tebi Bernal y Juan Palau, pero fue el que menos votaciones a favor recibió.

Los porcentajes exactos fueron los siguientes:

  • Mariana Zapata: 20.27%.
  • Sara Uribe: 17.30%.
  • Alexa Torrex: 16.59%.
  • Juanse Laverde: 16.58%.
  • Tebi Bernal: 16.13%.
  • Juan Palau: 5.69%.
  • Renzo Menses: 4.54%.

Y, tras ese desenlace, Renzo Meneses tuvo que tomar la decisión de dejar a otro de los participantes de La Casa de los Famosos Colombia en riesgo de eliminación. ¿A quién escogió?

Este es el nuevo participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 que está en riesgo de eliminación

Apenas Renzo Meneses conoció la decisión de Colombia, incluyó en la placa de nominación a Tebi Bernal. Sus argumentos fueron los siguientes:

Voy a dejar a Tebi. Lo vi desleal y creo que esa sería mi razón principal.

En consecuencia, en caso de que Tebi Bernal no logre la salvación a lo largo de la semana, tendrá que volver a ingresar a la sala de la eliminación.

¿Cuál fue la reacción de Tebi Bernal tras volver a estar en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Tebi Bernal se tomó con sorpresa la nominación de Renzo Meneses en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"No sé qué le habrá podido pasar a él conmigo, pero uno acá no puede esperar nada de nadie", afirmó Tebi Bernal tras darse cuenta de la decisión.

"Incluso, él se despidió muy bien de mí", concluyó.

