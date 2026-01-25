Tips en tendencia para ahorrar en calzado escolar: cómo hacer que la inversión dure todo el año

El regreso a clases no solo implica retomar horarios y rutinas, sino también enfrentar uno de los gastos más significativos del año para las familias colombianas: el calzado escolar.

Con el aumento del costo de vida y la inflación afectando directamente el presupuesto del hogar, elegir los zapatos adecuados se ha convertido en una decisión estratégica que combina precio, durabilidad y funcionalidad.

Tips para ahorrar en calzado escolar

Para el regreso a clases, el mercado del calzado escolar muestra tendencias claras que reflejan cómo los padres están adaptando sus decisiones de compra a la situación económica actual.

Estas tendencias buscan que cada peso invertido rinda al máximo durante todo el año escolar.

Priorizar precios accesibles sin sacrificar resistencia

Hoy más que nunca, los padres buscan zapatos que sean resistentes y duraderos, capaces de acompañar al estudiante durante todo el año escolar sin necesidad de reemplazos frecuentes.

Esto implica analizar materiales, acabados y marcas, buscando siempre la mejor relación costo-beneficio.

Algunas marcas reconocidas por combinar calidad y durabilidad, como Skechers, ofrecen opciones que permiten que la inversión familiar rinda más tiempo.

Comodidad práctica para la rutina diaria

Aunque el enfoque principal aquí es la economía, la comodidad sigue siendo relevante en la elección, porque un calzado que se ajusta bien y permite moverse con facilidad evita gastos adicionales relacionados con cambios o reemplazos tempranos.

Zapatos fáciles de poner, con cierres ajustables o diseños versátiles, pueden simplificar la rutina diaria y prolongar su vida útil.

Funcionalidad y versatilidad

Invertir en zapatos que sirvan para distintas actividades, tanto dentro como fuera del colegio, permite que la compra sea más eficiente. Modelos que puedan lavarse en lavadora, que duren más tiempo y que se adapten a diferentes situaciones, ayudan a que la inversión rinda durante toda la temporada escolar.

Planificación y compras estratégicas

Un factor clave para ahorrar es planear la compra con anticipación. Revisar tallas disponibles, comparar precios en varias tiendas y buscar ofertas permite que las familias adquieran calzado de calidad a mejores precios.

Tomarse el tiempo de evaluar opciones evita decisiones impulsivas que pueden generar gastos adicionales a lo largo del año.

Finalmente, elegir calzado escolar ya no es solo una cuestión de cumplir con el uniforme: se trata de hacer que cada inversión cuente.