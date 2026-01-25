CANAL RCN
Salud y Bienestar

Alerta en Estados Unidos por epidemia de sarampión: los casos van en aumento

Los contagios han sido identificados en distintos entornos educativos, incluyendo escuelas primarias, secundarias y preparatorias.

Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 25 de 2026
06:51 p. m.
La epidemia de sarampión continúa expandiéndose en Estados Unidos, con un brote particularmente grave en Carolina del Sur, donde las autoridades sanitarias confirmaron que el número de contagios ya supera los 600 casos.

Alerta en EE. UU. por aumento en casos de sarampión

De acuerdo con reportes oficiales divulgados este martes, el estado registra 646 infecciones desde que el brote fue detectado en el otoño pasado.

Solo desde el viernes anterior se han reportado 88 nuevos casos, según el Departamento de Salud local, lo que evidencia una aceleración en la propagación del virus. Las autoridades indicaron que la mayoría de las personas infectadas no contaban con vacunas contra el sarampión.

Los contagios han sido identificados en distintos entornos educativos, incluyendo escuelas primarias, secundarias y preparatorias, así como en dos universidades, lo que ha encendido las alertas por el riesgo de transmisión comunitaria.

Este escenario se da en medio de una creciente desconfianza pública hacia las vacunas, fenómeno que ha favorecido el resurgimiento del sarampión en varios países desarrollados. En el caso de Estados Unidos, el país enfrenta su peor brote de esta enfermedad en más de 30 años.

Durante 2025 se registraron más de 2.200 casos de sarampión y tres muertes, y las infecciones han continuado en aumento a lo largo de 2026. En este contexto, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su escepticismo frente a las vacunas, ha sido acusado de contribuir a la crisis sanitaria al alimentar el temor y la desinformación sobre la inmunización.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que provoca fiebre, problemas respiratorios y erupciones cutáneas. En los casos más graves puede derivar en neumonía, inflamación cerebral e incluso causar la muerte, lo que refuerza la preocupación de las autoridades de salud ante la magnitud del brote actual.

