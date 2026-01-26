Llamado a Lorenzo: Carlos Andrés Gómez marcó un nuevo y tremendo golazo con Vasco

Vasco da Gama firmó una actuación sólida y contundente este domingo al imponerse por 0-3 frente a Boavista en una nueva jornada del Campeonato Carioca. El conjunto cruzmaltino fue superior de principio a fin y encontró en el talento individual de sus jugadores la clave para resolver un partido que terminó inclinándose con claridad a su favor. Entre las figuras destacadas apareció nuevamente el colombiano Carlos Andrés Gómez, quien se robó todas las miradas con un auténtico golazo que sentenció el compromiso.

El equipo dirigido por el cuerpo técnico vascaíno mostró orden, intensidad y efectividad, aprovechando los espacios que dejó su rival y golpeando en los momentos justos. Boavista intentó resistir, pero se vio superado por la jerarquía y la contundencia de un Vasco que atraviesa un buen momento futbolístico en el certamen estadual.

El golazo de Carlos Andrés Gómez que liquidó el partido

El momento cumbre del encuentro llegó al minuto 24 del segundo tiempo, cuando Carlos Andrés Gómez protagonizó una acción de alta factura técnica. El delantero colombiano recibió el balón en campo rival, levantó la cabeza y, sin pensarlo demasiado, sacó un potente remate desde una distancia considerable. El disparo viajó con violencia y precisión, dejando sin opciones al arquero local, que pese a estirarse al máximo solo pudo acompañar con la mirada cómo el balón se colaba en el fondo de la red.

El gol no solo amplió la ventaja en el marcador, sino que terminó por desmoronar cualquier intento de reacción de Boavista. Fue una definición que reflejó la confianza y el gran presente del atacante, quien atraviesa una etapa de madurez futbolística y se consolida como una de las piezas más determinantes del Vasco da Gama en este inicio de temporada.

Un colombiano que sueña con el Mundial

El rendimiento de Carlos Andrés Gómez no pasa desapercibido. Sus actuaciones en Brasil siguen llamando la atención y, sin duda, están bajo el radar del cuerpo técnico de la Selección Colombia, pensando en lo que será el Mundial que se disputará en Estados Unidos. El atacante continúa en la pelea por ganarse un cupo en la convocatoria final, respaldado por regularidad, goles y un crecimiento sostenido en su juego.

El exjugador de Millonarios ya ha sido convocado en varias oportunidades por Néstor Lorenzo, lo que demuestra que su nombre está bien posicionado dentro del proceso de selección. Cada partido representa una nueva oportunidad para reafirmar su candidatura, y goles como el anotado ante Boavista refuerzan su intención de convertirse en una alternativa real para el combinado nacional.

Con actuaciones decisivas y un nivel en ascenso, Gómez sigue construyendo su camino con pasos firmes, alimentando el sueño mundialista y confirmando que el fútbol colombiano cuenta con talento de alto nivel brillando en el exterior.