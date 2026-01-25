CANAL RCN
Tendencias

¡Sorpresiva decisión! Este es el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos

El público eligió y luego de unas apretadas votaciones, se definió que Renzo Meneses es el nuevo eliminado de la competencia.

Eliminado de La Casa de los Famosos
Foto: RCN

Noticias RCN

enero 25 de 2026
10:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La competencia en La Casa de los Famosos sigue subiendo de nivel y, con apenas dos semanas al aire, ya dejó una eliminación que pocos veían venir.

¡Revolución en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Hubo cambios inesperados en la placa de nominación
RELACIONADO

¡Revolución en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Hubo cambios inesperados en la placa de nominación

El reality del Canal RCN comienza a enganchar al público con giros inesperados, estrategias visibles y una placa de nominados que marcó un antes y un después en esta temporada.

Este domingo 25 de enero se conoció el nombre del segundo eliminado del programa, en una gala cargada de expectativa, emociones encontradas y reacciones divididas en redes sociales.

Una placa llamativa con ocho nominados en La Casa de los Famosos

La segunda semana de competencia estuvo marcada por una placa inédita. Por primera vez en la temporada, ocho participantes quedaron en riesgo de eliminación: Juanse Laverde, Sara Uribe, Mariana Zapata, Juan Palau, Renzo Meneses, Alexa Torrex, Tebi Bernal y Marylin Patiño.

¡Revolución en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Hubo cambios inesperados en la placa de nominación
RELACIONADO

¡Revolución en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Hubo cambios inesperados en la placa de nominación

Esta amplia lista generó tensión dentro de la casa y una fuerte movilización de los fanáticos, quienes debieron repartir sus votos en positivo para salvar a sus favoritos.

Durante la semana, se vivieron alianzas, distanciamientos y conversaciones que dejaron claro que nadie tiene el puesto asegurado, incluso en las primeras etapas del reality.

Renzo Meneses, el segundo eliminado de la temporada

Tras el cierre de las votaciones, se confirmó que Renzo Meneses fue el participante con menor respaldo del público, convirtiéndose así en el segundo eliminado de la temporada.

¿El nuevo novio de Karina García? Así fue vista con reconocido cantante en concierto de Bad Bunny
RELACIONADO

¿El nuevo novio de Karina García? Así fue vista con reconocido cantante en concierto de Bad Bunny

Su salida tomó por sorpresa a varios de sus compañeros, quienes no esperaban su despedida tan pronto en la competencia.

Renzo se suma a Luisa Cortina, la primera eliminada del programa, y deja un vacío dentro de la dinámica de la casa. Aunque su paso fue corto, logró generar conversación y dividir opiniones entre los seguidores del reality.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ahorro

Tips en tendencia para ahorrar en calzado escolar: cómo hacer que la inversión dure todo el año

Redes sociales

¿El nuevo novio de Karina García? Así fue vista con reconocido cantante en concierto de Bad Bunny

Restaurantes

Empleado de reconocido restaurante explotó y gritó en plena plazoleta: comunicado oficial

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Candidatos de La Gran Consulta lanzaron particulares propuestas en materia salud, corrupción y niñez

Los aspirantes presidenciales de la coalición de derecha presentaron propuestas sobre servicios públicos, combate a la corrupción y protección infantil frente a las preguntas de ciudadanos.

Elecciones presidenciales 2026

Gas, pensiones y salario mínimo: los temas económicos que marcaron el inicio del Debate de la Gente

Las preguntas de este segmento económico fueron enviadas por la ciudadanía a través de las redes sociales.

Venezuela

El arma secreta que usó Trump para reducir a los escoltas de Nicolás Maduro: “De rodillas, sangrando”

Estados Unidos

Alerta en Estados Unidos por epidemia de sarampión: los casos van en aumento

Manchester United

En un partidazo, Manchester United derrotó 3-2 a Arsenal como visitante: vea los goles