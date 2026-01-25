¡Sorpresiva decisión! Este es el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos

La competencia en La Casa de los Famosos sigue subiendo de nivel y, con apenas dos semanas al aire, ya dejó una eliminación que pocos veían venir.

El reality del Canal RCN comienza a enganchar al público con giros inesperados, estrategias visibles y una placa de nominados que marcó un antes y un después en esta temporada.

Este domingo 25 de enero se conoció el nombre del segundo eliminado del programa, en una gala cargada de expectativa, emociones encontradas y reacciones divididas en redes sociales.

Una placa llamativa con ocho nominados en La Casa de los Famosos

La segunda semana de competencia estuvo marcada por una placa inédita. Por primera vez en la temporada, ocho participantes quedaron en riesgo de eliminación: Juanse Laverde, Sara Uribe, Mariana Zapata, Juan Palau, Renzo Meneses, Alexa Torrex, Tebi Bernal y Marylin Patiño.

Esta amplia lista generó tensión dentro de la casa y una fuerte movilización de los fanáticos, quienes debieron repartir sus votos en positivo para salvar a sus favoritos.

Durante la semana, se vivieron alianzas, distanciamientos y conversaciones que dejaron claro que nadie tiene el puesto asegurado, incluso en las primeras etapas del reality.

Renzo Meneses, el segundo eliminado de la temporada

Tras el cierre de las votaciones, se confirmó que Renzo Meneses fue el participante con menor respaldo del público, convirtiéndose así en el segundo eliminado de la temporada.

Su salida tomó por sorpresa a varios de sus compañeros, quienes no esperaban su despedida tan pronto en la competencia.

Renzo se suma a Luisa Cortina, la primera eliminada del programa, y deja un vacío dentro de la dinámica de la casa. Aunque su paso fue corto, logró generar conversación y dividir opiniones entre los seguidores del reality.