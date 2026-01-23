¡Revolución en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Hubo cambios inesperados en la placa de nominación

En la gala principal de La Casa de los Famosos Colombia 2026 que se llevó a cabo en la noche del 22 de enero, dos participantes tuvieron que tomar decisiones que cambiaron la placa de nominados.

El teléfono volvió a sonar, fue contestado por Alexa Torrex y el jefe le notificó que se había ganado el 'poder' de sacar a alguien de la placa e incluir a otra persona.

Además, sobre el final de la jornada, Johana Fadul, que es la líder de la semana, abrió el sobre que se encontraba en la habitación del 'poder' y tuvo que entregarle un cofre al participante que quisiera, sin saber si el beneficio sería bueno o malo.

Por lo tanto, eligió a Sofía Jaramillo, que tuvo que salvar a dos personas de la placa de nominación, pero también incluir a un participante que no estuviera.

¿Cómo quedó entonces la placa de nominación? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¡Cambió la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y así quedó!

Tras la última gala principal, ocho participantes quedaron en riesgo de ser eliminados de La Casa de los Famosos Colombia 2026. Ellos son:

Mariana Zapata.

Marilyn Patiño.

Lorena Altamarino (escogida por Sofía Jaramillo).

Juan Palau (escogido por Alexa Torrex).

Tebi Bernal.

Renzo Meneses.

Sara Uribe.

Juanse Laverde (que tiene el poder de salvación).

Eso significa que Beba y Campanita dejaron de estar en riesgo por decisión de Sofía Jaramillo, mientras que Alejandro Estrada abandonó la placa con la ayuda de la llamada contestada por Alexa Torrex.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Para conectarse con la transmisión de La Casa de los Famosos Colombia 2026 que se emite durante las 24 horas, los televidentes tienen que acceder aquí a la App del Canal RCN.

Además, las galas en vivo pueden verse todos los días, a las 8:00 de la noche, en la pantalla principal.