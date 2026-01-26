CANAL RCN
Economía

Estas son los únicos casos en los que tiene permitido retirar sus cesantías: tómelos en cuenta

Son alrededor de cinco casos en los que usted puede solicitar el retiro de su dinero del fondo.

Intereses de cesantías 2026
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 26 de 2026
07:46 a. m.
Con el inicio del nuevo año, millones de trabajadores en Colombia ponen su mirada en una de las prestaciones sociales más importantes del calendario laboral: las cesantías. Este ahorro, que equivale a un mes de salario por cada año de servicio (o proporcional al tiempo laborado), no solo es un respaldo financiero, sino una herramienta clave para el cumplimiento de metas personales.

Para este 2026, las reglas de juego mantienen la rigurosidad de la Ley 50 de 1990, exigiendo a los empleadores el cumplimiento estricto de dos fechas fundamentales para evitar sanciones.

El próximo 31 de enero de 2026 es la fecha límite para que las empresas paguen directamente a sus empleados los intereses de las cesantías. Este monto corresponde al 12% anual sobre el valor de las cesantías acumuladas al cierre del año anterior.

Posteriormente, el 14 de febrero de 2026 vence el plazo máximo para que los empleadores consignen el valor total de las cesantías en el fondo elegido por el trabajador (como Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia o el Fondo Nacional del Ahorro).

Ahora, muchos trabajadores se preguntan también sobre el retiro de este dinero en sus respectivos fondos. Y es que, a pesar de que este dinero pertenece al trabajador, la ley colombiana establece que las cesantías tienen una finalidad social específica.

¿Cuándo puede retirar sus cesantías legalmente?

Ante lo mencionado anteriormente, no se pueden retirar de forma arbitraria; existen casos puntuales y legales para acceder a estos recursos.

  • Terminación del contrato: Es el caso más común. Al finalizar el vínculo laboral (ya sea por renuncia, despido o fin de contrato), el trabajador tiene derecho a retirar la totalidad de su ahorro para cubrir sus gastos mientras se reincorpora al mercado laboral.
  • Adquisición o mejora de vivienda: Los fondos permiten el retiro parcial o total para la compra de vivienda nueva, usada, lotes, o para la construcción, ampliación, reparación y mejora del inmueble propiedad del trabajador o su cónyuge. También es válido para el pago de hipotecas o impuestos prediales.
  • Educación superior: Se puede solicitar el retiro para financiar matrículas de educación superior (técnica, tecnológica o universitaria) para el trabajador, su cónyuge o sus hijos. Esto incluye el pago de créditos con el ICETEX o seguros educativos.
  • Servicio militar: Si el trabajador es llamado a prestar servicio militar obligatorio, puede retirar sus cesantías para el sustento de su familia durante ese periodo.
  • En contextos específicos donde se demuestre una reducción real del ingreso mensual, se han habilitado mecanismos para retiros parciales.

Antes de solicitar el retiro, verifique los requisitos específicos de su fondo de cesantías, los cuales suelen incluir la presentación del documento de identidad y, en casos de vivienda o educación, una carta de autorización del empleador o los recibos de pago correspondientes.

