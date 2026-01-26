¡Se acabaron los piques ilegales! Estas son las duras medidas que tomarán en la Avenida Las Palmas

La Avenida Las Palmas, uno de los corredores más transitados que conecta Medellín con el oriente de Antioquia y el aeropuerto José María Córdova, se convirtió en el escenario de una problemática.

Según datos recolectados, entre enero de 2025 y enero de 2026, las autoridades registraron 489 accidentes de tránsito en este tramo, con un saldo de 12 personas fallecidas.

Sin embargo, una parte de estos hechos estaría relacionado con la práctica ilegal de piques y carreras clandestinas.

Autoridades tomarán duras medidas en la Avenida Las Palmas

Ante el oscuro panorama en esa zona, las autoridades de Envigado y Rionegro anunciaron una ofensiva conjunta para ponerle freno a estas prácticas que ponen en riesgo no solo a quienes participan, sino también a otros actores viales.

No obstante, también mencionaron que si bien la parte alta de la Avenida es uno de los puntos donde con mayor frecuencia se concentran los piques, este corredor tiene jurisdicción compartida entre Medellín, Envigado y Rionegro, lo que ha dificultado históricamente los controles.

¿Qué harán en la Avenida Las Palmas para evitar piques ilegales y prevenir accidentes?

Según se informó, la estrategia contempla la realización de operativos relámpagos con presencia de agentes de tránsito y apoyo tecnológico.

A estos controles se sumará el uso de radares de velocidad para identificar conductas peligrosas, así como campañas preventivas dirigidas a reducir las prácticas ilegales en la vía.

Ahora, con respecto a las personas que promueven este tipo de actividades, anunciaron que ya se tienen identificadas algunas y que en los próximos días se impondrán sanciones administrativas e incluso penales.

Grave accidente dejó sin vida a dos motociclistas en la Avenida Las Palmas

Uno de los hechos más graves ocurrió recientemente en jurisdicción de Rionegro, donde dos personas perdieron la vida en un siniestro vial.

De acuerdo con la información conocida, una de las víctimas al parecer realizaba piques ilegales al momento del accidente.

La secretaria de Movilidad de Rionegro, Laura Martínez, advirtió que esta problemática ya no se limita a un solo municipio y que se ha extendido hacia nuevas zonas de la vía:

Los piques ilegales que anteriormente se daban solo en Las Palmas, en jurisdicción de Medellín y Envigado, ya están llegando hasta Rionegro.

Por esta razón, las tres alcaldías decidieron unir esfuerzos para reforzar los controles. Desde Medellín, el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, explicó que la respuesta será integral y coordinada: