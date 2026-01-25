CANAL RCN
¿El nuevo novio de Karina García? Así fue vista con reconocido cantante en concierto de Bad Bunny

Karina García fue vista muy cercana al cantante Kris R durante el concierto de Bad Bunny en Medellín, avivando rumores de un nuevo romance.

Karina García y Kris R
Foto: RCN y Redes sociales

Noticias RCN

enero 25 de 2026
04:22 p. m.
Karina García vuelve a ser tendencia en redes sociales y esta vez no por su paso por la televisión, sino por su vida sentimental.

La modelo y empresaria fue vista recientemente en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, disfrutando del concierto de Bad Bunny, pero no estuvo sola.

Las imágenes que circulan en plataformas digitales la muestran muy cercana a un reconocido cantante urbano, lo que de inmediato desató rumores de un nuevo romance.

La ex participante de La Casa de los Famosos asistió al evento que reunió a miles de fanáticos del “Conejo Malo”, y aunque muchos esperaban verla con amigos o colegas, fue su compañía la que se robó todas las miradas.

Karina García fue vista con Kris R en concierto de Bad Bunny

En los videos viralizados, Karina García aparece al lado de Kris R, artista urbano con quien, desde hace varios días, se le viene relacionando sentimentalmente.

Ambos se mostraron bastante cercanos, compartiendo gestos de complicidad mientras cantaban y bailaban durante el show.

El escenario de este encuentro fue el Estadio Atanasio Girardot, uno de los lugares más emblemáticos de la capital antioqueña, que esa noche vibró con el espectáculo de Bad Bunny.

Crecen los rumores sobre un nuevo romance

Lo cierto es que este encuentro no hizo más que avivar las especulaciones. Karina García, quien acumula más de cinco millones de seguidores en Instagram, venía siendo protagonista de rumores tras su ruptura con Altafulla.

Ahora, su aparición junto a Kris R parece confirmar que estaría dándose una nueva oportunidad en el amor.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación, las imágenes hablan por sí solas. Para muchos internautas, la cercanía vista en Medellín sería la prueba de que el romance ya es una realidad, mientras otros esperan un pronunciamiento directo de los protagonistas.

