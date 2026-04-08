Link para votar: Colombia decidirá el destino de Alejandro y Eidevin en La Casa de los Famosos

Colombia ha sido testigo de una contundente polémica nunca antes vista en otra temporada de La Casa de los Famosos ya que, por primera vez, dos participantes cruzaron los límites del contacto físico al protagonizar una contundente pelea. Pese a que la incertidumbre invadió a todos en el programa, el ‘Jefe’ del juego se pronunció ante lo ocurrido.

¿Qué pasará con Alejandro y Eidevin?

Las cámaras dentro del exitoso reality del Canal RCN lo ven todo y el país fue testigo del enfrentamiento en el que Eidevin y Alejandro invadieron su espacio personal y no solo se tocaron el rostro, sino que también se empujaron.

Las imágenes dejaron ver al oriundo de Valledupar acercándose al actor para tocar su rostro, su cabeza y cuello. Ante esto, Estrada reaccionó al tomarlo del rostro y empujarlo hacia atrás.

Pese a las interrupciones de sus demás compañeros, el ‘Jefe’ tuvo que intervenir para que la discusión no pasara a mayores en aquel instante. Por esto, en la gala más reciente, los presentadores tomaron un espacio para hacer un llamado de atención por lo sucedido y para dar paso a la intervención del ‘Jefe’.

Según las palabras del líder supremo de la competencia, las faltas de respeto no están permitidas dentro del recinto ya que dejó claro que se deben respetar las diferencias, no se pueden hacer provocaciones y mucho menos se puede invadir el espacio personal.

El destino de ambos estará en manos de Colombia ya que el público tendrá que votar entre cuatro de las siguientes opciones: expulsión para los dos, nominación con candado para ambos por dos semanas, expulsión para Alejandro Estrada y expulsión para Eidevin.

Las votaciones estarán abiertas hasta la gala del próximo 9 de abril y la decisión será anunciada por los presentadores en dicho espacio.

Aquí el link para votar

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Nueva hazaña del líder invisible en el juego

Por otro lado, Valentino se llevó nuevamente la atención de todos sus compañeros al tomar decisiones desde el anonimato como el líder invisible de la semana.

Su misión fue castigar a dos jugadores con el veto de nominar, que significa que dos participantes no iban a poder mandar al riesgo de eliminación a otros. Como parte de su estrategia, decidió que debían ser él y Alejandro Estrada los afectados durante la dinámica.