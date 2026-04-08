¿En problemas?: Alejandro Estrada no aguantó y tuvo contacto físico con Eidevin en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran en un punto crítico de la competencia, pues ya han completado más de 80 días alejados de la realidad al estar aislados en la casa más famosa del país.

Por esto, varios han manifestado sentir alterada la realidad al seguir en el juego ya que las controversias han sido protagonistas constantes en los días más recientes.

Este ha sido el caso del actor Alejandro Estrada, quien ha protagonizado un sin fin de conflictos con sus compañeros y, en una nueva actividad, habría cruzado los límites del espacio personal con uno de estos.

¿Qué pasó entre Eidevin y Alejandro Estrada?

La terraza fue escenario de uno de los conflictos más aparatosos hasta el momento ya que todos los jugadores se encontraban allí para protagonizar una actividad con la que se sentaron en el suelo y para sostener una charla. Sin embargo, las confrontaciones entre Alexa y Karola incluyeron esta vez a Eidevin y Alejandro Estrada, quienes decidieron defender los intereses de ambos jugadores.

Sin embargo, Eidevin se acercó al actor para empezar a tocar su cara, su boca, su cabeza y su cabello. Pese a que Estrada manifestó que no debía realizar eso, el creador de contenido siguió acercándose generando en el actor la reacción de empujar su rostro hacia atrás con la mano.

El hecho generó impacto entre todos los participantes ya que varios alegaron que el acercamiento podría generarles problemas a ambos al traspasar los límites personales y llegar a tener contacto físico. Aunque por el momento no se sabe lo que ocurrirá con los famosos, el ‘Jefe’ tuvo que intervenir de inmediato al llamarlos a ambos al confesionario.

Decisiones del líder invisible en La Casa de los Famosos

Por otro lado, las decisiones de Valentino Lázaro, como el líder invisible de la semana, ya han ocasionado conmoción y, sobre todo, confusión entre todos los participantes ya que sus recientes decisiones han causado gran malestar en algunas celebridades.

Su primera decisión fue cambiarse a sí mismo de habitación con Alexa Torres. Su segunda labor fue regalarle un mensaje de un familiar a Juancho Arango y Karola Alcendra, quienes expresaron que el líder podría ser una persona cercana a ellos.

Ante todas las especulaciones, ningún famoso dio con la identidad real del líder por lo que todos perdieron las únicas tres oportunidades de desenmascararlo.