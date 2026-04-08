Dos asaltos en menos de dos horas: delincuente aterroriza a comerciantes en Bogotá

Un hombre armado, identificado por su chaqueta azul y gorra beige, protagonizó dos violentos robos en Bogotá el pasado 7 de abril.

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En menos de dos horas, asaltó una barbería en el barrio Yasmín de Puente Aranda y una panadería en la parte alta de Chapinero. Ambos hechos quedaron registrados en video y han generado alarma en la comunidad, que exige su captura inmediata.

Barbería bajo amenaza

El primer ataque ocurrió hacia la 1:30 de la tarde, cuando el delincuente ingresó a una barbería y apuntó con un arma de fuego a cinco personas, entre ellas una adulta mayor.

Mientras algunos intentaban confrontarlo, otros buscaban evitar que disparara. El hombre huyó rápidamente del lugar en compañía de un cómplice que lo esperaba en una motocicleta.

Panadería en Chapinero, segundo blanco

Menos de dos horas después, a las 3:22 p.m., el mismo sujeto irrumpió en una panadería de Chapinero. Clientes y trabajadores fueron intimidados y despojados de sus pertenencias.

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Entre lo robado se cuentan tres celulares, un computador portátil y una billetera. Las pérdidas se estiman entre 10 y 12 millones de pesos. “Activé la alarma y corrí a la cocina para alertar a mis compañeros”, relató uno de los trabajadores.

La Policía investiga el caso y busca al responsable, mientras las cifras de inseguridad siguen preocupando: en lo corrido de 2026 ya se han registrado más de 13.000 hurtos a personas en Bogotá.

La comunidad insiste en que la peligrosidad del delincuente y su cómplice es evidente y que su captura es urgente para evitar nuevos ataques.