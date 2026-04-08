J Balvin y Ryan Castro anunciaron su primer álbum juntos con una auténtica oda al cine

J Balvin y Ryan Castro lo volvieron a hacer juntos ya que, tras varios meses de especulaciones sobre un trabajo en conjunto grande, en las horas más recientes anunciaron el lanzamiento oficial de su primer álbum en conjunto con una temática cinematográfica impecable.

¿Cuándo se estrenará el álbum?

La temática utilizada por los artistas no es desconocida, pues el uso de un storytelling con una infinidad de referencias de películas como ‘Miami Vice’ y ‘The Godfather’ han sido parte de la narrativa en sus últimas colaboraciones como ‘Palagua’ y 'Tonto'.

Sin embargo, para esta nueva ocasión, el clip, que dura un poco más de dos minutos, también incluyó la participación de grandes actores de talla internacional como Sofía Vergara, Marlon Moreno y la actuación estelar de Valentina Ferrer y Eladio Carrión.

El prometedor disco en conjunto será lanzado el próximo 7 de mayo y estará disponible en todas las plataformas musicales, de modo que, desde ya se puede guardar para obtener en exclusiva todas las notificaciones del lanzamiento.

Por supuesto, los más fieles fanáticos de esta auténtica saga musical ya han ido descubriendo una serie de pistas sobre lo que tramaban los dos paisas. Al hacer uso de un estilo “bandit retro”, Balvin y Castro han hecho una mezcla entre elegancia clásica y una actitud callejera al usar sastrería limpia, escotes abiertos y texturas como el cuero.

El nombre para este nuevo álbum tampoco es elegido al azar, pues la palabra “Omerta” es el código de honor y silencio de la mafia italiana. Consiste en una norma no escrita que prohíbe terminantemente a sus miembros cooperar con las autoridades.

A este lanzamiento también se suman las más recientes apariciones, desde el pasado 2025, de los dos antioqueños en diferentes escenarios como Berlín, Milán, París y Londres en donde ambos lucieron estilos propios del styling cinematográfico que ejecuta lo moderno, el lujo y el formalismo.

Omerta y sus referencias en dos canciones atrás

Por otro lado, J Balvin sembró gran incertidumbre ante las pistas que ha dejado recientemente de lo que ya se avecinaba. Siguiendo la línea cinematográfica, la trama del nuevo álbum ha tomado una narrativa que se fue desarrollando en los videoclips oficiales de sus colaboraciones ‘Tonto’ y ‘Palagua’.

Por supuesto, la participación de Sofía Vergara, Valentina Ferrer, Marlon Moreno y Eladio Carrión ha dado nuevas pistas sobre las próximas canciones que se descubrirán cuando se sepa la totalidad del código el 7 de mayo.