Macron pide incluir al Líbano en el alto el fuego entre EE. UU. e Irán

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó el miércoles a sus homólogos de Estados Unidos e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkian, a extender al Líbano el alto el fuego alcanzado en el conflicto con Teherán.

“Expresé mi deseo de que el alto el fuego sea plenamente respetado por cada uno de los beligerantes, en todas las zonas de confrontación, incluido el Líbano”, escribió Macron en la red social X tras conversar con ambos dirigentes.

Según el mandatario francés, esta es una “condición necesaria para que el alto el fuego sea creíble y duradero”.

Washington condiciona la suspensión de operaciones

La Casa Blanca explicó que la suspensión de los bombardeos responde a que Estados Unidos ya habría alcanzado los principales objetivos militares del régimen iraní. Sin embargo, advirtió que si Teherán no reabre el estratégico Estrecho de Ormuz, Washington podría retomar las operaciones militares.

El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo clave por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, lo que convierte su reapertura en un factor decisivo para la estabilidad energética global.

Impacto inmediato en los mercados petroleros

Los precios internacionales del crudo registraron una caída en la última hora después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un alto el fuego condicional de dos semanas en el conflicto con Irán.

La decisión se produce en medio de una tensión global marcada por la reapertura del Estrecho de Ormuz, cuyo control ha sido motivo de fricciones constantes entre Washington y Teherán.