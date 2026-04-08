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Fanáticos podrán votar para que dos mascotas ingresen a La Casa de los Famosos

Los usuarios podrán votar para elegir a las mascotas que sorprenderán a dos de los participantes.

Foto: Canal RCN y Freepik
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Noticias RCN

abril 08 de 2026
05:47 p. m.
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No cabe duda de que varios participantes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia han manifestado su profunda nostalgia ante la ausencia de algunas de sus mascotas al estar aislados del mundo real.

Por esto, ahora los internautas tendrán la oportunidad de votar para que las mascotas de dos de ellos puedan ingresar por algunas horas a la casa más famosa del país y recargar a su humano de la energía y el amor que solo un animal puede otorgar.

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¿Cómo votar por las mascotas?

A partir de este jueves 9 de abril los más fieles fanáticos del programa tendrán la oportunidad de votar para que las mascotas de dos participantes puedan ingresar a la competencia y sorprender a su humano de compañía.

En esta ocasión los usuarios podrán elegir entre las mascotas de: Alexa, Juancho, Valentino y Mariana, quienes han demostrado su amplio vínculo con sus respectivos peluditos.

El proceso de elección se podrá realizar por medio de la app del Canal RCN y en los próximos días dos famosos serán sorprendidos con la llegada de sus más fieles compañeros a la competencia.

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¿Qué pasó entre Alejandro y Eidevin?

Por otro lado, los internautas se encuentran atónitos ante el más reciente enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin, quienes protagonizaron una contundente discusión durante una actividad en la terraza en donde el creador de contenido se acercó para tocar la cara de su compañero.

Ante la comodidad del actor, quien manifestó en reiteradas ocasiones que no debía tocarlo, este decidió empujar su rostro hacia atrás con su mano. La situación desató la inconformidad por parte de los usuarios, quienes salieron en defensa de Alejandro al manifestar que el famoso lo habría “provocado” al iniciar el conflicto.

La situación llevó al ‘Jefe’ a tener que interferir ya que llamó a ambos participantes al confesionario para hablar sobre los hechos que dejaron estupefactos a todos. Hasta el momento, no se sabe si habrá o no sanciones para los implicados.

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