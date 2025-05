Esto pasó entre Yina Calderón y Altafulla antes de La Casa de los Famosos: sus hermanas lo confesaron

La tensión entre Yina Calderón y Andrés Altafulla en La Casa de los Famosos Colombia se confirmó, especialmente tras la más reciente gala en vivo.

Todo comenzó cuando el cantante afirmó que Yina le confesó estar enamorada de él fuera del reality, lo que provocó una airada reacción de la influencer.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Andrés Altafulla?

"Jamás en esta casa he dicho que me gustas o que eres mi amor platónico", le gritó Yina, visiblemente molesta, al terminar la transmisión.

También lo acusó de traición, recordándole que fuera del programa fue su amiga y hasta lo recibió en su casa. Por su parte, Altafulla respondió: "No me cabe en las manos las veces que me lo dijiste, toda la vida me dijiste que te daba celos Laura", refiriéndose a la influencer costeña.

Las hermanas de Yina Calderón reaccionaron al respecto

Juliana y Leonela Calderón rompieron el silencio

Ante la polémica, las hermanas de Yina, Juliana y Leonela Calderón, hablaron con la exparticipante Yaya Muñoz y compartieron detalles poco conocidos sobre el pasado entre Yina y Altafulla.

Según contaron, sí hubo cercanía entre ellos, pero no una relación formal.

“Ellos se daban los picos, borrachos, pero si tuvieron una relación, no”, aseguró Juliana Calderón, descartando cualquier historia de amor.

Ambas coincidieron en que los besos entre su hermana y el cantante fueron en contextos de fiesta y tragos, y que jamás se consolidó algo sentimental entre ellos.

