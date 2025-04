Hija de Karina lanzó fuerte mensaje contra Yina por traición en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos Colombiavive momentos de alta tensión a medida que se acerca la semifinal. En la última gala de nominación, una polémica decisión de Yina Calderón sacudió los ánimos dentro y fuera del reality.

La polémica influencer, quien tenía el poder de cambiar a un nominado, optó por poner en la placa a Karina García, su compañera de cuarto, lo que fue interpretado por muchos como una traición directa.

Yina justificó su decisión y desató el llanto de Karina García

Yina Calderón argumentó que Karina estaba jugando con ambición y no con el corazón. "Me di cuenta que tú estás jugando solo para ti... No te habías terminado de cuadrar con Altafulla y ya estabas haciendo planes con él", le dijo frente a todos.

El momento fue aún más doloroso cuando Lady, Toxi Costeña y la propia Yina dejaron sola a Karina en la sala, en medio del llanto.

Pese a que tuvo la opción de sacar a otros nominados, Yina prefirió afectar a Karina en vez de tocar a su rival de siempre, Melissa Gate, lo que generó aún más suspicacias dentro de la audiencia.

La reacción de la hija de Karina García

Isabela, hija de Karina García, publicó un video en TikTok que rápidamente se viralizó. En él, se la ve repetir la frase: “Cómo es que siendo tan dos caras, puedes dormir tranquilo”, acompañada del mensaje: “Siempre lo vimos venir…”

Más adelante, en Instagram, fue aún más clara: “Uno aprende mucho. Hoy aprendimos una cosa nueva, que uno ya sabe… no puedes confiar en nadie, ni en tu propia familia a veces”.