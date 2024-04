Juan David Zapata le 'lanzó dardos' a Isabella Santiago, la "mentirosa" en La Casa de los Famosos

El domingo pasado, Juan David Zapata se convirtió en el noveno eliminado de La Casa de los Famosos Colombia. Pues bien, el deportista y emprendedor nacido en Medellín se despachó contra Isabella Santiago, con quien alcanzó a compartir un apasionado beso en el reality del Canal RCN y la aplicación de ViX.

El influenciador paisa, de 27 años, recibió menos votos que Martha Isabel Bolaños, La Segura, Santiago y Julián Trujillo, por lo cual tuvo que abandonar la Casa. Momentos antes, Sandra Muñoz se había convertido en la octava eliminada. Tras su salida, Zapata decidió nominar a la actriz y modelo venezolana.

“Nunca la llegué a descifrar, fue indiferente con Omar, luego lo nominó y en el liderazgo actuó de manera diferente”, dijo el reconocido atleta en conversación con Carla Giraldo y Cristina Hurtado. Pues bien, en una conversación con Vix, Zapata amplió su percepción sobre la participante de MasterChef Celebrity Colombia 2022.

Juan David Zapata desconfiaba de Isabella Santiago en La Casa de los Famosos

“Últimamente, no confío mucho en Isabella Santiago por los problemas que tuvimos recientemente. Algunas veces tuve algunos altercados con Isabella Santiago porque ella me mandaba a que lavara el baño y eso me molestaba porque no me preguntaba de buena manera, sino que daba órdenes, y a mí no me gustaban ese tipo de cosas”, empezó diciendo el creador de contenido paisa.

¿Quiénes son los más mentirosos de La Casa de los Famosos según Juan David Zapata?

“Es que uno a la final no sabía muchas cosas, pero yo sentí varias veces que las personas no eran como que 100% reales entonces no sé, muchas veces tuve dudas de Omar (Murillo), de Isabella, yo creo que principalmente, ellos dos”, concluyó.

