La impactante historia que 'La Abuela' contó en La Casa de los Famosos: "me dejaron abandonada"

La Abuela, participante de La Casa de los Famosos Colombia, conmovió a sus compañeros y a los televidentes tras compartir un episodio doloroso de su infancia.

En medio de una dinámica organizada por 'El Jefe', donde los concursantes debían hablar sobre su niñez, la creadora de contenido paisa reveló una historia desconocida hasta ahora, dejando a todos sin palabras.

Una historia de abandono que nadie conocía

Durante la actividad, La Abuela decidió abrir su corazón y contar un episodio que marcó su vida. Con la voz entrecortada, confesó que cuando era apenas una bebé, sus padres biológicos la abandonaron en la calle, en lo que describió como una cueva o un lugar similar.

"Me dejaron abandonada y alguien me recogió. Me encontraron, alguien pasó y escuchó como un ruido, me encontraron ahí tirada, quién sabe cuánto yo llevaba ahí, me llevaron para otro lado", relató la creadora de contenido con evidente tristeza y frustración.

Sus palabras impactaron a sus compañeros, quienes no pudieron ocultar su asombro y empatía ante la dura historia de vida de 'La Abuela'. Aunque en el reality siempre se muestra alegre y extrovertida, este episodio dejó ver una faceta más profunda de su personalidad.

"Nadie sabe lo que esconden las personas"

Tras contar su historia, La Abuela reflexionó sobre cómo las apariencias pueden engañar.

"Nadie sabe lo que esconden las personas, todos me ven bien, loca, feliz, pero no saben todo lo que he pasado, hay cosas que no puedo contar", expresó con sinceridad.

Este momento en La Casa de los Famosos se ha convertido en uno de los más emotivos de la temporada, provocando una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Muchos usuarios han elogiado su valentía al compartir su pasado y demostrar que, a pesar de las adversidades, ha logrado salir adelante con una actitud resiliente y positiva.

Sin duda, este testimonio ha tocado los corazones de los colombianos, quienes ahora ven a La Abuela con otros ojos, admirando su fuerza y determinación para seguir adelante.