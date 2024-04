"Estoy harta": El conmovedor llanto de La Segura por su estado de salud

La Segura, una de las celebridades más importantes de La Casa de los Famosos, sigue teniendo dificultades de salud dentro del reality.

Cabe recordar que La Segura tuvo un grande percance de salud hace unos años, razón por la que se le ve en reiteradas ocasiones en silla de ruedas dentro de la casa más famosa de Colombia.

En los últimos días se ha sentido bastante mal, en especial cuando tiene que realizar los quehaceres del reality como barrer, cocinar o lavar la loza. En uno de los más recientes capítulos, La Segura le confesó a Omar Murillo que ella se tenía que hacer un tratamiento en Estados Unidos para que el dolor disminuya, pero que ya lleva varios meses que no se lo ha hecho y eso ya le está pasando factura.

“Me da demasiada impotencia no poder hacer las cosas que quiero. No puedo bailar, no puedo barrer ni hacer las cosas normales porque me duele mucho… estoy harta. Tengo miedo de que esto no se me quite y que no se me desinflame”, le dijo La Segura a Karen en medio del llanto.