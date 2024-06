¿Cuál fue la intensión? El mensaje viral de Martha a Yina Calderón tras salir del reality

Después de su salida del reality, Martha Isabel Bolaños se dirigió a Yina Calderón con una nota de voz, expresando su admiración y agradecimiento.

La nota fue compartida por Yina Calderón en sus redes sociales, causando revuelo entre sus seguidores, pues esta acción no cayó para nadie bien en los 'Papillentes'.

Para nadie es un secreto que yina Calderón fue una de las que más criticó a los 'Papillentes'. De hecho, le envió contundente mensaje a la Segura tras su salida.

Calderón apoyaba a los 'Galácticos', en especial cuando se confrontaban con el 'Team Papilla'. Martha, al salir, se enteró del apoyo de Yina Calderón y se lo agradeció por medio de mensajes.

“Hola Yina, mamacita. Me quedé esperándote en la casa, quería que entraras, sabíamos que nos íbamos a parchar. Gracias por el apoyo, ya me contaron que te pusiste de mi lado, me encanta porque yo sé que eres franca y bueno, entre francas nos entendemos. Te mando un abrazo fuerte”, se escuchó en la nota de voz que campartió Yina.