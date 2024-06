Martha Bolaños salió con toda y le envió contundente mensaje a sus críticos

Martha Bolaños es la más reciente eliminada de La Casa de los Famosos Colombia, luego de ser la participante que más votos en contra recibió en la última gala de eliminación.

La actriz colombiana era la última mujer del 'Team Galáctico', equipo que solo se quedó con Julián Trujillo y Sebastián González.

En las últimas horas, Martha dijo presente en sus redes sociales y por medio de un live en Instagram le habló a todos sus fans y también a sus 'haters'.

En primer lugar habló sobre lo que sintió al salir de la casa más famosa de Colombia, pues se veía en la gran final.

Sobre el sufrimiento en la casa, agregó que "obviamente no quería salir. Me veía en la final, siento que pagué un precio altísimo de dolor, de energía, de todo, pero bueno, lo importante es que alcancé a transformar muchas cosas que quería y salí en paz, salí con alegría".

"Es impresionante, pero es tanta la energía que siento de ustedes que esos comentarios negativos no me tocan para nada. Me da ternura, amor. A toda esa gente que no me quieren les mando un abrazo. Que estén bien".