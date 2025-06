Melissa Gate arremetió contra Karola y así reaccionó Emiro Navarro

La tensión que se vivió dentro de La Casa de los Famosos parece no haberse quedado allí. Este jueves, durante una entrevista en 'Los 40 Principales', Melissa Gate lanzó fuertes declaraciones contra Karola, la influencer cartagenera y mejor amiga de Emiro Navarro hasta el momento.

Lo hizo frente a los micrófonos y ante la sorpresa de sus compañeros finalistas: Emiro y la Toxi Costeña.

El insulto de Melissa Gate a Karola

Todo ocurrió mientras Emiro hablaba sobre su experiencia y agradecía a quienes lo apoyaron durante los 135 días del reality.

“Varias personas no estuvieron, pero Karola sí lo hizo”, expresó. En ese momento, Melissa lo interrumpió abruptamente y disparó con todo a la cartagenera.

“De mí también hablaste, m****ä, gor**, asque****… y recuerden que si van a hablar de mí, procuren tener cintura. No quiero andar en boca de ningún tamal mal envuelto por ahí en redes sociales. Retorcida, asquerosa, ya estoy viendo toda la mierda que hablaste de mí, desgraciada, peli prestada”.

Sus palabras causaron revuelo inmediato en el estudio y en redes sociales, donde sus fans y detractores compartieron el video viralizado.

Así reaccionó Emiro Navarro en vio

Ante las explosivas declaraciones, muchos esperaban que Emiro saliera en defensa de su amiga Karola. Sin embargo, su postura fue neutral:

“Yo no me puedo meter en eso porque es algo que no me incumbe. Yo las quiero mucho a ellas y a Karola también. Entiendan que no me puedo meter en algo que a mí no me importa”.