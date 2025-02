Melissa Gate explotó tras salir de la placa de nominados La Casa de los Famosos: "¡En tu cara!"

El viernes pasado, pasó de todo en La Casa de los Famosos Colombia 2025. La jornada estuvo animada por la presencia de Dani Duke quien ingresó por algunos minutos para ver a La Liendra. Hubo sanciones por parte de El Jefe y la gala dio mucho de qué hablar. Melissa Gate fue la gran beneficiada y su celebración genero todo tipo de comentarios.

La Abuela y Mauricio fueron sancionados por moverse en el 'congelados'. Dani Duke conmovió a Mauricio Gómez con su presencia. "Te veo todo el día, a todas las horas (...) Novio, te amo", le dijo al creador de contenido, quien rompió en llanto y se mostró bastante conmovido por la tan anhelada visita. Eso sí, el mandamás de la Casa le quitó el derecho de la nominación a La Liendra por no quedarse quieto en este momento.

Después comenzó la gala y los nervios empezaron a apoderarse de la casa más famosa del país. Camilo Trujillo, quien tenía en sus manos el poder de salvación, no dudó en darle el 'salvavidas' a Melissa Gate, quien había sido enviada a la placa de nominados por Marlon Solórzano, el más reciente eliminado. El actor tomó esa decisión por el cariño y la gran relación que tiene con dicha participante.

"Todas las personas que están en este momento en placa, de corazón me caen bien, así algunos no lo crean me caen bien. Hay una persona que conozco desde antes y lo que tengo yo es que he sido muy agradecido, demasiado y yo nunca olvido nada, me refiero a cuando la gente me ha ayudado a mí y por eso la persona es Melissa", dijo.

Gate explotó tras su salvación y gritó "¡En tu cara Marlon!".

La Casa de los Famosos Colombia 2025: así quedó la placa de nominados

Yina Calderón, Mauricio Figueroa, la Toxi Costeña, Cristian Pasquel y Karina García están en riesgo y uno de ellos abandonará la competencia el próximo domingo 16 de febrero, cuya gala de eliminación comenzará a partir de las 8:00 p. m.

¿Cómo ver La Casa de los Famosos Colombia 2025?