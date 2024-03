"Quiero ser feliz": Nataly Umaña, tras su eliminación de La Casa de los Famosos

El domingo pasado, se llevó a cabo la sexta gala de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia. Para sorpresa de muchos, Nataly Umaña recibió la menor cantidad de votos y quedó por fuera de la producción del Canal RCN y la app de ViX. La actriz tolimense, de 38 años, reveló sus deseos luego de ser apartada del reality.

Umaña afrontó una duración bastante emotiva, pues ella y Miguel Melfi fueron las últimas celebridades que quedaron en la sala de eliminación. Mientras que la modelo nacida en Ibagué recibió el 11,01 % de los votos, el cantante panameño acaparó el 12.56% y aseguró su permanencia en la Casa. La despedida la culminaron con un amoroso beso.

La actriz de novelas como 'Los Reyes', 'Comando elite' y 'Zona rosa' se mostró sorprendida por los resultados. “Creo que estoy shock. No sé. Dentro de todo creo que hoy tuve la sensación… por eso lloré arriba, me despedí como que tenía algo en mi corazón que me decía que salía. Lo presentía”, señaló en una conversación con Lina Tejeiro y Roberto Velásquez, los presentadores digitales.

Umaña abrió su corazón y habló de Alejandro Estrada, quien le entregó su anillo de compromiso por su amorío con Melfi. “Es muy duro lo que estoy diciendo porque voy a estar sola. Tengo hábitos con él, mi vida entera" señaló la tolimense, quien recalcó que "quieren otras cosas".

¿Qué quiere Nataly Umaña tras su salida de La Casa de los Famosos?

“Lo que sea que tenga que afrontar lo voy a hacer. Tengo que salir primero para darme cuenta cómo está todo. Tengo claro que sea lo que sea todo siempre obra para mi bien, entonces las decisiones que tomé allá, sigo pensando que, fueron las mejores para mí. Es lo que quiero. Quiero ser feliz", concluyó.

¿Cómo ver La Casa de los Famosos Colombia?

