De los nuevos integrantes uno quiere entrar a la casa para tener una relación con Camilo Pulgarín, ¿de quién se trata?

En el loft, lugar donde están conviviendo los integrantes que quieren ingresar de lleno a La Casa de los Famosos, también hay indicios de romances.

En los últimos capítulos hubo una escena que estremeció a los televidentes y esta tiene que ver con Sebastián González y Camilo Pulgarín, también conocido como María José, quienes se dieron un beso en el marco de una actuación.

¿Sebastián González se enamoró de camilo Pulgarín?

"Yo siento que todo ha pasado como una broma y de hecho han pasado cosas en el confesionario que han ayudado a que se vuelva broma (...) Camilo me dijo que divirtámonos, que es bromeando y lo del beso fue parte de una improvisación de joder y a mí me gusta el sí a todo y se ha dado así todo y cuando él me dijo que si empezaba a sentir cosas qué, pero no sé como tomármelo", explicó Sebastián en un video luego de que Pulgarín ingresara a la casa.

¿Siente atracción por Camilo Pulgarín? “Creo que no hay gusto físico ni nada, a mí lo que me gusta es estar con él y estos dos días que estuve con él me llené de energía. A mí lo que me atrae de él es su personalidad, el ser”, respondió el actor colombo-mexicano.

Finalmente, habló son sus inclinaciones sexuales y si le gustan los hombres o las mujeres. “Como muchos hombres y muchas mujeres en el mundo, enfrentamos una etapa de curiosidad, estoy en una etapa de vivir cosas, de ver cosas que uno no puede darle explicación, lo que pasa con Camilo son cosas que no entiendo yo tampoco, son cosas que no tengo claras, ni yo me conozco entonces vota por mí para ver qué puede pasar dentro de la Casa con Camilo porque lo que digo es que estoy en una etapa de confusión”.

